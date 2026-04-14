Plaza del Sol dejará de ser un punto del servicio de 'Park and Ride' para el Estadio Akron, y en su lugar Ikea será la nueva parada del transporte público gratuito para llegar al recinto mundialista. Los nombres de cada paradero tendrán un proceso de socialización a fin de que sean fácilmente identificados y, posteriormente, se dará a conocer el resto de los sitios donde operará el sistema, indicó el Gobierno de Zapopan.

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El presidente municipal, Juan José Frangie, detalló que en total serán nueve los puntos del 'Park and Ride', un servicio de transporte con el cual se podrá llegar al estadio desde otro punto de la ciudad.

Park and Ride en el Estadio Akron

Esta alternativa consiste en que las personas dejen su vehículo en algún espacio público o estacionamiento de un centro comercial y tomen un camión gratuito hacia el Estadio Akron. Ikea sustituye a Plaza del Sol debido a que este último cobra el estacionamiento. Recordó que no se podrá acceder al estadio con automóvil.

Entre las paradas que tendrá el sistema están el Auditorio Telmex, el Parque Metropolitano y Plaza Galerías. "Acuérdense de que nada más hay cuatro mil lugares en el estadio, y dos mil y tantos son ocupados por patrocinadores de la FIFA y mil 500 serán para palcos […]. Ningún carro va a poder acceder; tendrán que ir en camión, transporte en el 'Park and Ride' o por la Línea 3, que bajarás por el andador Chivas, o podrás ir en transporte, que SITEUR va a poner 10 camiones para estar en ruta al estadio".

Movilidad y transporte para el Mundial 2026

Señaló que las y los interesados podrán registrarse en un sitio web que se habilitará antes del Mundial. También podrán esperar en cada parada hasta que haya disponibilidad de lugares en los camiones. Solo se podrá acceder a la unidad mostrando el boleto de ingreso a alguno de los partidos, enfatizó.

Asimismo, el alcalde destacó que este servicio mejorará la movilidad en torno a la sede mundialista y se suma a otras estrategias como la suspensión de clases presenciales y las gestiones con empresas para implementar home office. Anotó que se hizo una prueba durante el partido de Chivas vs. Pumas.

"La circulación va a cambiar totalmente. Lo que vemos hoy en un partido como Pumas – Chivas, América – Chivas, Atlas – Guadalajara va a ser muy diferente. Lo que sí es que tienes que caminar una milla y habrá lugares de hasta una milla con 200 metros, es parte del show. Toda esa milla central tendrá muchas actividades mexicanas, y la milla no es derecho al estadio, es toda la circunferencia completa a todo el estado. El que no tenga boleto no podrá entrar ni a la milla", expresó.

Durante los partidos de repechaje al Mundial, jugados en el Estadio Akron, se implementó el servicio de 'Park and Ride' para evitar el tráfico en torno al inmueble. Para el partido de Nueva Caledonia vs Jamaica los cuatro lugares de salida fueron Plaza del Sol, Galerías, Titanes y la Gran Plaza. Los cupos fueron de 80 personas por cada uno de las paradas.

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