Además de dominar en materia de series a través de streaming, la plataforma Netflix ahora va por el futbol en vivo. La plataforma anunció este martes 14 de abril en sus redes sociales que transmitirá partidos finales de la Concacaf en México, lo que podría cambiar cómo se ve el futbol de esa región, y sobre todo, a la Selección Mexicana.

Netflix transmitirá partidos de Concacaf en México

El gigante del streaming Netflix avisó que transmitirá partidos de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en nuestro país, entrando así al terreno del deporte en vivo en México.

Aunque no se trata de todos los partidos, sí incluye los encuentros relevantes de estos dos torneos organizados por la Concacaf, lo que aumenta el interés de los aficionados y las dudas sobre lo que pasará con las televisoras de siempre.

X / @NetflixLAT

¿Qué pasará con Televisa y TV Azteca?

Parece que, por el momento, no se está dejando de lado a las televisoras nacionales. La información del mensaje publicado en las redes sociales de Netflix deja ver que Televisa y TV Azteca no quedan fuera, sino que compartirán derechos en ciertos partidos, mientras que las finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf serán vistas en México mediante la plataforma; tampoco queda claro que esos duelos no serán transmitidos por televisión abierta.

Además, todos los partidos de la Selección Mexicana se emiten siempre por los canales tradicionales como el 5, Azteca 7 o TUDN, independientemente de si son finales, amistosos, o cualquier otro duelo oficial.

Esto significa que:

No desaparecen las transmisiones en TV abierta

Algunos partidos seguirán viéndose en canales tradicionales como Canal 5, Azteca 7 o TUDN

Netflix funcionará como plataforma complementaria, no exclusiva (al menos de momento)

¿Cuáles son los partidos y torneos que transmitirá Netflix?

Según la publicación, la apuesta de Netflix se enfoca en partidos específicos:

Las Finales de la Liga de Naciones de la Concacaf

Las Finales de la Copa Oro

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