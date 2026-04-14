Este martes 14 de abril vuelve la actividad en la Champions League con dos partidos de Vuelta correspondientes a la fase de Cuartos de Final. Los contendientes son, como en la pasada jornada del 8 de abril, París Saint-Germain (PSG), Liverpool, Barcelona y el Atlético de Madrid .

Te diremos dónde y a qué hora ver los encuentros EN VIVO. ¡No te pierdas la antesala de las Semifinales del torneo del balompié de la UEFA!

¿Dónde ver EN VIVO los partidos de la Champions este 14 de abril?

Atlético de Madrid vs Barcelona

Hora: 13:00

Lugar: Estadio Riyadh Air Metropolitano

Transmisión: HBO MAX y EL INFORMADOR (cobertura EN VIVO)

Liverpool vs PSG

Hora: 13:00

Lugar: Estadio Anfield

Transmisión: HBO MAX, TNT y TNT Sports

¿Cómo van los juegos de Ida hasta el momento?

Atlético de Madrid vs Barcelona

En el Camp Nou, el Atlético de Madrid superó 0-2 al conjunto culé en la Ida , en un partido envuelto por la polémica. Ahora, los Colchoneros tienen en frente la oportunidad de eliminar al Barcelona de otra competencia esta temporada, como lo hicieron en la Copa del Rey .

Durante el primer tiempo, el conjunto blaugrana lució más con el balón. Aun sin la claridad total de definición e ideas con Marcus Rashford y Lamine Yamal como los más activos a la ofensiva, pusieron a trabajar a Juan Musso en un par de ocasiones para evitar el gol.

Fue hacia el final del primer tiempo que llegó la debacle en el ánimo de los locales con la tarjeta roja que recibió Pau Cubarsí, al frenar a Julián Álvarez, que figuraba como el último hombre cuando intentaba recibir un pase filtrado atrasado, pero el contacto evitó que la "Araña" se quedara con el balón y, tras una revisión en el VAR, el silbante, István Kovacs, cambió la amarilla original por la roja . Álvarez capitalizó la falta con un golazo de tiro libre al ángulo de Joan Garcia, apagando por completo al Camp Nou al tiempo que acababa la parte inicial.

A pesar de tener un hombre menos, los de Hansi Flick regresaron a la cancha en la parte complementaria con determinación de ir por el empate. Estaban lanzados al ataque en busca del empate, pero la falta de un referente más claro para definir con la salida de Robert Lewandowski mermó los intentos desesperados de los locales para lograr el cometido.

El Atlético de Madrid se dedicó a sostener esa diferencia, fieles a su estilo ejecutado esta noche a la perfección. El enfoque defensivo hizo que los rojiblancos lograran un solo tiro a puerta en la segunda parte , pero fue bien aprovechado por Alexander Sørloth, quien firmó el 0-2 al 70’ poniendo el partido más cuesta arriba para el Barcelona e inclinando la eliminatoria aún más a su favor.

Liverpool vs PSG

El PSG venció 2-0 al Liverpool en el partido de Ida . EL campeón de Europa puso un pie en la Semifinal del certamen de la UEFA y aumentó las dudas del conjunto inglés, que no contó con Mohamed Salah debido a una lesión.

El PSG mantuvo el 70 % de la posesión del esférico y logró completar peligrosas llegadas al arco defendido por Giorgi Mamardashvili, quien registró cuatro atajadas .

El equipo de Luis Enrique aprovechó la mala noche de Ibrahima Konaté en la defensa central, zona por la que el conjunto parisino logró perforar el área inglesa a lo largo de todo el encuentro, con 18 disparos totales.

Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé ya habían dado los primeros avisos, pero Désiré Doué fue el encargado de abrir el marcador a los diez minutos, con un gol desde el borde del área que superó por arriba al portero georgiano.

El segundo gol, que parecía inminente, llegó en los pies de Kvaratskhelia, quien dejó en evidencia a la zaga del Liverpool y, tras quitarse a un defensor y eludir al arquero, amplió la ventaja.

Los intentos del Liverpool por meterse al partido y buscar el empate fueron escasos y poco peligrosos .

Este resultado le servirá como colchón al PSG para disputar la Vuelta en Anfield con mayor tranquilidad, siempre que repita el nivel mostrado aquella noche.

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