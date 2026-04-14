Atlético de Madrid vuelve a eliminar al Barcelona

El Atlético de Madrid rio último con la clasificación a la semifinal de la Champions League, eliminando al Barcelona a pesar de haber caído este martes en el partido de vuelta por 1-2, gracias al 0-2 que sacaron del encuentro de ida la semana pasada.

De nueva cuenta, los colchoneros superaron en una eliminatoria esta temporada a los blaugranas , como lo hicieron en la semifinal de la Copa del Rey, en la que el cuadro catalán también ganó el partido de vuelta, pero la remontada quedó solo en un intento también en aquella ocasión.

El Barça trató de ir por el gol que les diera vida desde el primer instante. A los 30 segundos ya habían avisado y les tomó tres minutos abrir el marcador con un regalo de Clément Lenglet a su exequipo, perdiendo el balón que le quedó a Lamine Yamal en campo abierto y avivó la llama de la esperanza.

El Atlético había logrado calmar la situación y repartir el balón, pero pasados los 20 minutos, llegó un pase filtrado de Dani Olmo para Ferrán Torres, quien dio media vuelta y definió de zurda para empatar la eliminatoria y silenciar el Metropolitano, donde la tensión empezó a subir con el gol.

Con el momento en contra y el Barcelona embalado, apareció Ademola Lookman para hacer el primer tiempo aún más trepidante, recuperando la ventaja en el global y reanimando a la afición en un contragolpe que inició con Antoine Griezmann y Marcos Llorente por la banda izquierda, de la que los rojiblancos sacaron mucho provecho a la ofensiva, aprovechando a un adelantado João Cancelo.

Para la segunda mitad, los de Hansi Flick volvieron a ir en busca del gol, que aunque llegó, fue anulado por fuera de lugar de Ferrán, negando el doblete del español. Los cambios de ambos equipos en los minutos siguientes terminaron por favorecer a los locales con un medio campo saturado y del que no podían avanzar con claridad los blaugranas. Robert Lewandowski y Marcus Rashford no se encontraron en el mapa, mientras los rojiblancos seguían hallando mal parada a la zaga rival.

Como una maldición, llegó el momento clave del segundo tiempo, con la expulsión de Eric García a falta de 15 minutos por una falta sobre Alexander Sorloth siendo el último hombre y, trayendo malas memorias de la falta de Pau Cubarsí en la ida, el central catalán se fue al vestidor y el Barcelona se vino abajo con todo en contra: hombres, marcador y el cronómetro que se terminaba al igual que las aproximaciones claras dentro del área, donde buscaron un cabezazo preciso de Ronald Araújo que nunca llegó.

SV