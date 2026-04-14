Martes, 14 de Abril 2026

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EN VIVO | Atlético de Madrid vs Barcelona | Partido de Vuelta de Cuartos de Final | Champions League

No te pierdas ni un solo detalle del partido en el que Barcelona luchará por un sitio en las Semifinales del certamen de la UEFA si los Colchoneros se lo permiten

Fabián Flores

Atlético de Madrid recibirá al Barcelona en el Estadio Riyadh Air Metropolitano para jugar el partido correspondiente a la Vuelta de Cuartos de Final de la Champions League

Los Colchoneros se presentan en el enfrentamiento con una ventaja de dos unidades acumuladas en la Ida, por lo que los culés tendrán que rendir mucho mejor en la Vuelta y concretar peligrosas jugadas de gol, cosa que no sucedió en el partido pasado. 

EN VIVO | Atlético de Madrid vs Barcelona | Cuartos de Final | Champions League. EFE / ARCHIVO 
EN VIVO | Atlético de Madrid vs Barcelona | Cuartos de Final | Champions League. EFE / ARCHIVO 

No te pierdas ni un solo detalle de este partido que será la antesala de la Semifinal de la Champions League a través de la cobertura más completa de EL INFORMADOR.

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