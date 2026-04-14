Atlético de Madrid recibirá al Barcelona en el Estadio Riyadh Air Metropolitano para jugar el partido correspondiente a la Vuelta de Cuartos de Final de la Champions League. Los Colchoneros se presentan en el enfrentamiento con una ventaja de dos unidades acumuladas en la Ida, por lo que los culés tendrán que rendir mucho mejor en la Vuelta y concretar peligrosas jugadas de gol, cosa que no sucedió en el partido pasado. No te pierdas ni un solo detalle de este partido que será la antesala de la Semifinal de la Champions League a través de la cobertura más completa de EL INFORMADOR.