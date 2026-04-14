Atlético de Madrid recibirá al Barcelona en el Estadio Riyadh Air Metropolitano para jugar el partido correspondiente a la Vuelta de Cuartos de Final de la Champions League .

Los Colchoneros se presentan en el enfrentamiento con una ventaja de dos unidades acumuladas en la Ida, por lo que los culés tendrán que rendir mucho mejor en la Vuelta y concretar peligrosas jugadas de gol, cosa que no sucedió en el partido pasado.

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