Ricardo Salinas Pliego se enfrentó sin éxito contra el Instituto Nacional Electoral (INE), tras interponer una denuncia contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el uso de su imagen en un spot .

El pasado lunes, el INE publicó desde su página oficial la resolución de dos medidas cautelares contra Morena, "una por indebida afiliación de 25 personas en el contexto del proceso de formación de partidos políticos en el periodo 2025-2026 y otra por el uso indebido de la pauta". Es en este segundo asunto que Salinas Pliego está implicado.

Resolución del INE falla en contra de Salinas Pliego. X / @INEMexico

Resolución del INE falla en contra de Salinas Pliego. ESPECIAL

La resolución del INE

El INE, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, describió que Ricardo Salinas (una persona privada con proyección pública) " denunció el uso de su imagen sin consentimiento en el promocional de televisión 'POR EL BIEN' ". Ante esto, el INE determinó la improcedencia de la medida cautelar debido a que el empresario tiene miras a formar parte de la vida pública de México, por lo que el uso de su imagen no es indebido .

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"Lo anterior, considerando la proyección pública del quejoso, lo que permite el uso de su imagen en propaganda política en el contexto de una crítica general, sin que se observe la utilización descontextualizada o manipulada. Esto se debe, tanto por sus actividades empresariales en México como por las posibles aspiraciones políticas que ha manifestado".

Además, la comisión declaró que no existe un problema relacionado con la temporalidad de la publicación del spot , debido a que no se encuentra en curso ningún proceso electoral ni en México ni en Tlaxcala, "donde fue pautado y es vigente la difusión del promocional".

El spot que molestó a Salinas Pliego

A continuación, te compartimos el material que motivó al empresario mexicano a denunciar el presunto uso de su imagen ante el INE. El spot fue publicado por Luisa María Alcalde, actual presidenta de Morena a nivel nacional.

Y tú, ¿de qué lado estás? pic.twitter.com/BpoYLEmpqs— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 4, 2026

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FF