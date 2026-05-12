El Torneo Clausura 2026 se encuentra en una etapa de vida o muerte, y como plato estelar aparece el enfrentamiento entre Cruz Azul y Chivas, quienes se medirán en el duelo de Ida correspondiente a las Semifinales. Dos de las instituciones con mayor historia, tradición y respaldo de aficionados dentro de la Liga MX se verán las caras con la intención de dar el primer golpe en una eliminatoria que causa altas expectativas.

Con la fase regular ya en el pasado, ambos equipos afrontan una serie en la que cualquier detalle puede marcar la diferencia. En un escenario donde la exigencia es máxima y los errores suelen pagarse caro, cada jugada tendrá peso en la lucha por conseguir el boleto a la Gran Final del futbol mexicano.

La sede será el Estadio Banorte, con horario pactado para las 20:00 horas de este miércoles 13 de mayo.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Chivas a las Semifinales de la Liga MX?

Cruz Azul afronta esta instancia de Semifinales después de superar una complicada serie de Cuartos de Final, en la que mostró orden en defensa y eficacia en momentos determinantes, especialmente jugando en el duelo de Vuelta. El conjunto celeste ha encontrado una identidad futbolística que hoy lo mantiene en la lucha directa por el título. En la ronda anterior, los cementeros dejaron en el camino a Atlas con un marcador global de 4-2.

Del otro lado, Chivas llega fortalecido anímicamente tras cerrar el torneo con una racha positiva y superar su eliminatoria con un futbol intenso, dinámico y con carácter. El Rebaño igualó 3-3 en el marcador global frente a Tigres, pero avanzó gracias a su mejor ubicación en la Tabla General, luego de concluir la fase regular en la segunda posición.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se dio en la Jornada 7 del torneo regular. En aquel encuentro, Gabriel "Toro" Fernández y Carlos "Charly" Rodríguez marcaron los goles con los que Cruz Azul se impuso 2-1, mientras que por el conjunto rojiblanco Ángel Sepúlveda fue el encargado de descontar.

En esta instancia, la exigencia para ambos clubes es máxima, impulsada por la historia y el peso de sus instituciones, por lo que se espera una serie en la que ninguno saldrá a especular desde el arranque.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Chivas de las Semifinales - Liga MX

Para que no te pierdas ningún detalle de este partido de la Liga MX, la transmisión estará disponible a través de televisión abierta, señal de paga y plataformas de streaming, garantizando que la afición celeste y rojiblanca pueda seguir las acciones en directo.

Fecha y hora: Miércoles 13 de mayo, 20:00 horas

Miércoles 13 de mayo, 20:00 horas Estadio: Banorte, Ciudad de México

Banorte, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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