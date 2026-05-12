El camino hacia el título se reduce a cuatro contendientes. Las Semifinales, la antesala de la final del Clausura 2026, exigen perfección táctica y temple, pues cualquier desatención castiga severamente a quienes aspiran a levantar la copa.

En esta instancia, la urgencia competitiva por asegurar el boleto a la serie definitiva obliga a los técnicos de la Liga MX a plantear esquemas inteligentes, donde el peso de la localía y el manejo de los tiempos dictarán el rumbo de las eliminatorias.

Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026

La llave que acapara los reflectores es el choque de trenes entre Chivas y Cruz Azul. El Rebaño Sagrado, que cerrará la serie en el Estadio Jalisco debido a los preparativos mundialistas, intentará imponer condiciones ante una Máquina Celeste que demostró solidez en la fase previa. Este clásico promete alta tensión, recordando que los tapatíos llegan con el impulso anímico de una remontada ante Tigres, mientras que los cementeros apuestan por su equilibrio en todas las líneas tras despachar al Atlas.

Por otro lado, los Pumas de la UNAM, líderes de la fase regular y sobrevivientes de una llave agónica ante el América, se miden frente a los Tuzos del Pachuca. El cuadro hidalguense llega con la motivación a tope tras eliminar al vigente bicampeón, Toluca, y buscará sacar ventaja en el Estadio Hidalgo. Los universitarios confían en el peso de Ciudad Universitaria para finiquitar la obra el fin de semana y sellar su pasaporte a la serie por la corona.

Dónde ver EN VIVO los partidos de las Semifinales de la Liga MX

La cobertura de esta fase definitoria estará distribuida en diversas plataformas para que la afición no pierda detalle. Las transmisiones se repartirán entre la televisión abierta, sistemas de paga y servicios de streaming, garantizando el acceso a los encuentros más esperados del semestre y dependiendo del conjunto que sea local en cada encuentro. EL INFORMADOR presenta la agenda completa para que sigas el desenlace de estas llaves eliminatorias.

Partidos de Ida

Miércoles, 13 de mayo

Cruz Azul vs Chivas

Sede: Estadio Banorte, 20:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5

Jueves, 14 de mayo

Pachuca vs Pumas

Sede: Estadio Hidalgo, 19:00 horas

Transmisión: FOX Sports, Claro Sports, ViX Premium

Partidos de Vuelta

Sábado, 16 de mayo

Chivas vs Cruz Azul

Sede: Estadio Jalisco, 19:07 horas

Transmisión: TUDN, TV Azteca, Chivas TV, Amazon Prime Video

Domingo, 17 de mayo

Pumas vs Pachuca

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 19:00 horas

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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