Dodgers suma talento mexicano con la incorporación de Alek Thomas

Los Angeles Dodgers reforzaron su roster con la incorporación del jardinero mexicano Alek Thomas, quien llega procedente de los Arizona Diamondbacks a cambio del joven prospecto venezolano José Requena.

La llegada de Thomas representa una apuesta interesante para la organización angelina, que suma a un pelotero con experiencia en Grandes Ligas (MLB, por sus siglas en inglés), capacidad defensiva en los jardines y todavía margen de crecimiento a sus 26 años.

X / @Dodgers

Los números de Alek Thomas con D-backs

Aunque sus números ofensivos con Arizona fueron discretos, ya que en la actual temporada apenas bateó para .181 en 28 juegos, la gerencia de Dodgers confía en que un cambio de entorno pueda potenciar sus cualidades y convertirlo en una pieza útil dentro de una plantilla con aspiraciones de campeonato.

El pasado viernes, Thomas fue colocado en asignación por parte de los D-backs. Sobre todo, porque, pese a que el jardinero central es destacado a la defensiva, el conjunto de Arizona necesita urgentemente hombres que aporten a la ofensiva, algo que le había costado a Alek en los últimos compromisos. Sin embargo, el pelotero siempre tendrá un sitio especial en la historia reciente de las Serpientes por su protagonismo durante el trayecto que el equipo transitó rumbo a la Serie Mundial 2023.

Uno de los momentos más recordados llegó en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, cuando conectó un dramático jonrón de dos carreras frente al relevista Craig Kimbrel, de los Philadelphia Phillies, para empatar el encuentro y encaminar la remontada de Arizona. Aquella victoria fue clave para que los Diamondbacks terminaran imponiéndose en siete juegos.

En partes de cinco temporadas con Arizona, Thomas dejó promedio de bateo de .230, conectó 31 cuadrangulares y registró OPS de .634. Si bien no logró consolidarse como una estrella ofensiva, sí mostró destellos de talento y momentos importantes en escenarios de alta presión.

Incorporación con potencial

Para Arizona, la salida de Thomas abre espacio para seguir desarrollando talento joven con la llegada de Requena. Para Dodgers, en cambio, se trata de una incorporación con potencial que podría rendir frutos inmediatos en una organización acostumbrada a competir por todo.

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