La Selección Mexicana continúa afinando detalles de cara a la Copa Mundial de 2026 de la FIFA y, dentro de su calendario de preparación, informó un cambio importante en uno de los compromisos amistosos programados previo al arranque del torneo veraniego.

El combinado nacional dio a conocer que el encuentro frente a Australia, pactado para el sábado 30 de mayo en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, California, tendrá una modificación en su horario de inicio . Originalmente, el duelo estaba programado para disputarse a las 18:00 horas, tiempo local, pero ahora arrancará una hora más tarde, es decir, a las 19:00 horas en territorio estadounidense .

Para la afición mexicana que seguirá el partido desde territorio nacional, el silbatazo inicial será a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por lo que los seguidores del Tricolor deberán tomar en cuenta este ajuste para no perderse el compromiso.

El "Vasco" seguirá definiendo la escuadra definitiva

Este encuentro frente a los australianos representa una prueba importante para el equipo dirigido por Javier Aguirre, ya que forma parte de los tres partidos de preparación contemplados para el Tricolor antes de su debut oficial en la Copa del Mundo .

México tiene programado su debut mundialista el próximo 11 de junio, fecha en la que se medirá ante Sudáfrica en el primer compromiso de la fase de grupos, duelo que marcará el inicio del camino tricolor en la justa organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Partidos de preparación de México antes del Mundial

Viernes 22 de mayo

México vs Ghana | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Estadio Cuauhtémoc

Sábado 30 de mayo

México vs Australia | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Estadio Rose Bowl

Jueves 4 de junio

México vs Serbia | 20:00 horas (tiempo del centro de México) | Estadio Nemesio Diez

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FF