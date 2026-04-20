Comisión Disciplinaria castiga a implicados tras pelea entre América y Toluca

La autoridad disciplinaria del futbol mexicano hizo oficiales las medidas punitivas derivadas de los altercados registrados durante el encuentro entre América y Toluca, disputado en el Estadio Banorte .

A pesar de la gravedad de los incidentes, el inmueble no será sancionado con veto. Aunque existían elementos para una medida más severa, la resolución final se limitó a una multa económica por el comportamiento de los aficionados. No obstante, se instruyó reforzar los protocolos de seguridad, particularmente en las zonas con acceso visual hacia el túnel de vestidores, con el objetivo de prevenir situaciones similares en el futuro.

En cuanto a los protagonistas dentro del campo, el técnico Antonio Mohamed fue suspendido un partido y multado debido a sus gestos y conducta durante el compromiso. De igual forma, Henry Martín recibió un encuentro de castigo y sanción económica tras el altercado con Helinho rumbo a los vestidores, luego de su expulsión, al ser señalado por infringir los principios de juego limpio.

Por su parte, el jugador de Toluca, Helinho, acumuló una sanción más severa: un partido de suspensión por la falta sobre Alan Cervantes que derivó en su expulsión, además de dos encuentros adicionales y multa por conducta violenta, sumando un total de tres partidos fuera. También fue sancionado Sahyr Mohamed, auxiliar del conjunto escarlata, con un juego de suspensión y multa económica.

Finalmente, Alejandro Zendejas, del América, únicamente fue castigado con una sanción económica por su participación en los hechos.

SV