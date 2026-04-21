La Liga MX se encuentra en su fase más apretada con la Jornada 16 (J16) del Clausura 2026, que se disputa entre este martes 21 y miércoles 22 de abril. A solo un paso del cierre de la fase regular, el torneo presenta un escenario donde los puntos ya no solo suman, sino que definen directamente el futuro de los equipos en la Liguilla.

La jornada doble obliga a realizar ajustes rápidos y sube la exigencia, mientras varios equipos buscan asegurar por ellos mismos su lugar en la siguiente fase. Equipos como América, Monterrey, Cruz Azul y Tigres afrontan compromisos determinantes, en tanto que escuadras como Chivas y Pumas intentan consolidar su posición en un cierre cada vez más cerrado.

Entre los encuentros más destacados aparece la visita del América a León, además del compromiso de Monterrey frente a Puebla y el duelo entre Atlas y Tigres. La jornada presenta enfrentamientos importantes en la zona media, donde varios equipos llegan con margen mínimo de error y cualquier resultado puede modificar de forma importante la Tabla General.

Dónde ver EN VIVO los partidos de la Liga MX

La J16 del Clausura 2026 podrá seguirse a través de diferentes opciones de transmisión, tanto en televisión abierta como de paga y plataformas digitales. Cadenas como TUDN, FOX, ESPN y Azteca Deportes, junto con servicios de streaming como ViX Premium, Disney+ y Claro Sports, tendrán disponible la cobertura de los encuentros.

EL INFORMADOR presenta el calendario completo para seguir en vivo todos los partidos de esta jornada.

Martes, 21 de abril de 2026

Pumas vs Juárez

Sede: Estadio Olímpico Universitario, 19:00

Transmisión: ViX Premium

Querétaro vs Cruz Azul

Sede: Estadio Corregidora, 19:00

Transmisión: FOX One, FOX+

Monterrey vs Puebla

Sede: Estadio BBVA, 21:00

Transmisión: ViX Premium

León vs América

Sede: Estadio León, 21:06

Transmisión: FOX One, FOX+

Miércoles, 22 de abril de 2026

Atlas vs Tigres

Sede: Estadio Jalisco, 19:00

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

San Luis vs Santos

Sede: Estadio Alfonso Lastras, 19:00

Transmisión: ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium

Mazatlán vs Toluca

Sede: Estadio El Encanto, 19:00

Transmisión: FOX One, Azteca Deportes Network, FOX, Azteca 7

Tijuana vs Pachuca

Sede: Estadio Caliente, 21:00

Transmisión: FOX One, FOX

Necaxa vs Chivas Guadalajara

Sede: Estadio Victoria, 21:00

Transmisión: Claro Sports, ViX Premium, clarosports.com, Claro Sports YouTube, Pluto TV, TUDN, Azteca Deportes Network, Canal 5, Azteca 7

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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