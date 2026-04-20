Charros de Jalisco, en busca de respuestas tras un arranque adverso

Después de un inicio para el olvido tras haber perdido su primera serie de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, los Charros de Jalisco deben darle vuelta a la página para enfocarse en su siguiente reto: visitar la frontera para enfrentarse a los Tecos de los Dos Laredos y, más allá de buscar obtener victorias consecutivas, tratar de cometer los menos errores posibles que fueron los que los llevaron a tropezar en el comienzo de la campaña.

Pese a haber dado el primer golpe en el juego inaugural contra Acereros de Monclova en el Estadio Panamericano con una pizarra de 9-0, los Charros no lograron mantener la inercia ganadora y sufrieron dos derrotas al hilo frente al conjunto coahuilense . En el segundo encuentro, los Acereros propinaron una paliza de 3-21 y luego aprovecharon un error en el último suspiro del tercer compromiso para vencer a los locales 3-4.

Si bien las derrotas son parte del juego, lo ligeramente preocupante fue la forma en cómo cayeron los dirigidos por Benjamín Gil. En uno de los encuentros, el referente en el pitcheo, Luis Iván Rodríguez, presentó lanzamientos descontrolados que lo llevaron a tolerar nueve carreras en tres entradas, permitiendo una ventaja imposible de remontar para Jalisco.

Mientras que, en el último enfrentamiento, las propias equivocaciones de los caporales le concedieron a Monclova quedarse con el triunfo. Mateo Gil cargó con gran parte de la responsabilidad al fallar en el fildeo que terminó en la carrera de la diferencia.

No obstante, los Tecos tampoco vivieron un inicio destacable. Sólo pudieron vencer en una ocasión a los Rieleros de Aguascalientes y también sufrieron dos derrotas consecutivas para, finalmente, dejar escapar la serie. Aunque, en esta ocasión frente a Jalisco, tendrán la ventaja de tener el aliento de su afición.

Desde la frontera, la rotación abridora de Charros estará conformada por Zach Plesac, César Gómez y Kurt Heyer. La serie contra Tecos se disputará el martes 21 a las 18:00 horas, el miércoles 22 a las 17:30 horas y el jueves 23 a las 18:00 horas .

SV