Hoy martes 21 de abril arranca una emocionante jornada doble en el futbol mexicano, y los seguidores buscan seguir la actividad de la Liga MX EN VIVO. Conocer los horarios y canales para disfrutar de cada partido es fundamental, ya que el Torneo Clausura 2026 se encuentra en su etapa más crítica al disputarse la Jornada 16 (J16).

La actividad de esta semana inicia con cuatro duelos que prometen mantener a los espectadores al borde del asiento desde el silbatazo inicial. Al tratarse de una jornada que se juega a mitad de semana, los directores técnicos han tenido poco tiempo para recuperar a sus plantillas tras los compromisos del fin de semana pasado, lo que agrega un factor de desgaste físico y táctico que podría ser determinante en el desarrollo de los noventa minutos. La afición mexicana está expectante ante el inicio de esta fecha, sabiendo que los resultados de hoy comenzarán a perfilar de manera definitiva a los invitados a la fase final del futbol mexicano.

La importancia de esta jornada radica en que los clubes se encuentran en la recta final de la fase regular del campeonato, un momento donde la presión por asegurar un lugar en la siguiente ronda está al máximo nivel. Cada punto disputado sobre el terreno de juego se vuelve clave para las aspiraciones de clasificación a la Liguilla. Los equipos saltan a la cancha conscientes de que un tropiezo a estas alturas podría costarles la temporada entera, lo que garantiza un nivel de competencia sumamente intenso, ríspido y sin margen de error. Las escuadras que fungen como locales tienen la obligación de hacer pesar su estadio y aprovechar el apoyo de su gente, mientras que los visitantes buscarán dar la sorpresa para arruinar los planes de sus rivales. Nadie quiere quedarse fuera de la contienda por el título, por lo que se espera que los estrategas manden al campo sus mejores alineaciones disponibles para no ceder terreno en esta lucha encarnizada.

Los aficionados podrán seguir los encuentros EN VIVO a través de televisión y plataformas digitales.

Partidos HOY martes 21 de abril – Liga MX EN VIVO

Pumas vs Juárez | 19:00 | ViX Premium

Querétaro vs Cruz Azul | 19:00 | FOX One

Monterrey vs Puebla | 21:05 | ViX Premium

León vs América | 21:06 | FOX One

Resultados y más de la Liga MX

Sigue toda la cobertura del Torneo Clausura 2026 con resultados, goles, tabla general y próximos partidos a través de EL INFORMADOR.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF