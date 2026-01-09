Este viernes 9 de enero, inicia el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y las y los aficionados, no solo gozarán del comienzo de este certamen deportivo, sino que también podrán disfrutar de la narración de los analistas deportivos Christian Martinoli y Luis García nuevamente en televisión abierta.

Anuncio del regreso de los comentaristas a "Viernes Botanero". X / @martinolimx

El anuncio lo realizó el comentarista Christian Martinoli desde sus redes sociales, acompañado por el siguiente mensaje: " Porque ustedes lo pidieron, regresa una tradición. El Vieeeeeeeeernes Botanero por Azteca 7 ".

¿Por qué dejaron de narrar en televisión abierta?

La mudanza de Christian Martinoli y Luis García hacia YouTube y la pausa del formato tradicional en la televisión en vivo se habría originado tras una supuesta crisis de derechos de transmisión y lo que se presume como una estrategia de ahorro de costos por parte de la televisora durante 2024 y gran parte de 2025 .

Este movimiento administrativo, si bien afectó a los comentaristas, no los derribó, y comenzaron a transmitir desde sus canales personales de YouTube durante los partidos de la Liga MX en el semestre anterior, donde estuvieron exitosamente acompañados por sus fieles seguidores .

Este viernes, luego de esta exitosa temporada fuera del aire, los dos comentaristas deportivos más icónicos de México regresan a la televisión abierta para narrar enfrentamientos del Clausura 2026.

Inicio del Clausura 2026

El Clausura 2026 llega con una carga emocional distinta, ya que es la antesala del Mundial 2026. El trono le pertenece al Toluca de Antonio Mohamed, que tras un espectacular 2025 en el que alcanzó los 12 títulos (empatando históricamente a Chivas), inicia su camino al tricampeonato visitando a Monterrey.

Mientras los Diablos, junto a los poderosos Tigres y Rayados, consolidan su estatus de “nuevos protagonistas”, los cuatro grandes tradicionales, América, Cruz Azul, Pumas y Chivas, encaran el reto de recuperar la etiqueta de máximos favoritos.

Con un formato modificado que elimina el Play In para agilizar el calendario rumbo a la Copa del Mundo, la fase regular de 17 jornadas será una carrera de velocidad pura donde solo los ocho mejores avanzarán directamente a la Liguilla. La cuenta regresiva comienza este viernes con el partido entre Mazatlán y FC Juárez en El Encanto a las 19:00 horas.

