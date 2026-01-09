Liga MX: estas son las televisoras que transmitirán a cada equipo en el Clausura 2026

De cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ya quedaron definidos los derechos de transmisión de cada club, un tema clave para los aficionados que buscan saber en qué canal o plataforma podrán seguir a su equipo a lo largo del campeonato. La distribución confirma la diversidad de televisoras y servicios de streaming que actualmente comparten el futbol mexicano.De acuerdo con la información difundida por Platinum Sports, los derechos quedaron repartidos entre TelevisaUnivision (TUDN y ViX Premium), TV Azteca, FOX / FOX One, ESPN y Disney+, Claro Sports y Prime Video, manteniendo el esquema de transmisiones fragmentadas que ha caracterizado a la Liga MX en los últimos torneos.Varios clubes continuarán siendo transmitidos principalmente por las plataformas de TelevisaUnivision:Algunos equipos mantendrán acuerdos compartidos o alternados entre TV Azteca y FOX:Algunos equipos combinan opciones abiertas y de paga:El Clausura 2026 también refuerza la presencia del streaming:Esta distribución confirma que, una vez más, los aficionados deberán recurrir a distintas señales y plataformas para seguir la totalidad del torneo. La Liga MX mantiene así un modelo de transmisión diversificado, en el que la televisión abierta, los canales de paga y el streaming conviven como opciones para el Clausura 2026.Información de Platinum SportsBB