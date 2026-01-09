Liga MX: estas son las televisoras que transmitirán a cada equipo en el Clausura 2026

De cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX, ya quedaron definidos los derechos de transmisión de cada club, un tema clave para los aficionados que buscan saber en qué canal o plataforma podrán seguir a su equipo a lo largo del campeonato. La distribución confirma la diversidad de televisoras y servicios de streaming que actualmente comparten el futbol mexicano.

De acuerdo con la información difundida por Platinum Sports, los derechos quedaron repartidos entre TelevisaUnivision (TUDN y ViX Premium), TV Azteca, FOX / FOX One, ESPN y Disney+, Claro Sports y Prime Video, manteniendo el esquema de transmisiones fragmentadas que ha caracterizado a la Liga MX en los últimos torneos.

Equipos transmitidos por TUDN y ViX Premium

Varios clubes continuarán siendo transmitidos principalmente por las plataformas de TelevisaUnivision:

América – TUDN y ViX Premium

Atlas – TUDN y ViX Premium

Cruz Azul – TUDN y ViX Premium

Santos Laguna – TUDN y ViX Premium

Monterrey – TUDN y ViX Premium

Pumas – TUDN y ViX Premium

Clubes con transmisión en TV Azteca y FOX / FOX One

Algunos equipos mantendrán acuerdos compartidos o alternados entre TV Azteca y FOX:

FC Juárez – TV Azteca y FOX One

Puebla – TV Azteca y FOX One

Mazatlán FC – TV Azteca y FOX One

Tigres UANL – TV Azteca y FOX One

Equipos exclusivos de FOX / FOX One

Otros clubes tendrán sus partidos de local únicamente en esta señal:

León – FOX One

Pachuca – FOX One

Querétaro – FOX One

Tijuana – FOX One

Transmisiones en TV Azteca, ViX Premium y Claro Sports

Algunos equipos combinan opciones abiertas y de paga:

Necaxa – TV Azteca, ViX Premium y Claro Sports

Plataformas de streaming y otros canales

El Clausura 2026 también refuerza la presencia del streaming:

Atlético San Luis – ESPN y Disney+

Chivas – Prime Video

Toluca – TUDN, FOX y TV Azteca

Esta distribución confirma que, una vez más, los aficionados deberán recurrir a distintas señales y plataformas para seguir la totalidad del torneo. La Liga MX mantiene así un modelo de transmisión diversificado, en el que la televisión abierta, los canales de paga y el streaming conviven como opciones para el Clausura 2026.

