SAOT, la tecnología semiautomática de fuera de lugar, llega a la Liga MX

La Liga MX, previo al inicio del Torneo Clausura 2026, dio a conocer que utilizará el SAOT, una actualización tecnológica semiautomática de fuera de lugar . Aquí te compartimos los detalles de esta actualización en el arbitraje del balompié mexicano.

En un video compartido por la página oficial de la Liga MX, Mikel Arriola, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), explica que " teníamos una necesidad: hacer las decisiones de fuera de lugar más justas, más rápidas y transparentes ".

Un futbol más justo, eficaz y transparente. ��



Presentamos el SAOT en colaboración con @GeniusSports, la tecnología semi-automática de fuera de lugar que nos lleva al siguiente nivel. ��⚽ #LigaBBVAMX, la primera en implementarla en el continente americano. �� pic.twitter.com/jnIrNSag0w— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2026

El SAOT en una herramienta perfecta para lograrlo, dijo el comisionado, que detecta la jugada en segundos y con precisión milimétrica.

Por su parte, Horacio Elizondo, el director técnico de la Comisión de Árbitros, declaró que el SAOT "no solo acelera un proceso, fortalece transparencia, saca incertidumbre y el arbitraje tiene una tecnología que nos permite estar al top de las mejores ligas del mundo, como la Premier League".

Breve historia del SAOT

Las primeras pruebas, según información de DAZN, fueron en 2021, con la Copa África y el Mundial de Clubes, donde sus buenos resultados hicieron que también se implementara en la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en la Supercopa de Europa de 2022.

La Champions League (2022/2023) fue la primera edición en la que comenzó a utilizarse el fuera de juego semiautomático.

En España se ha utilizado en la Supercopa de 2023 y 2024 y en la final de la Copa del Rey de 2024. La Premier League oficializó su uso de cara a la temporada 2024/2025 y ya es algo común.

Arriola declaró finalmente que México es el primer país del continente en adoptar este sistema, mismo que entrará en funcionamiento este 9 de enero con el inicio del Clausura 2026 en punto de las 19:00 horas en El Encanto .

