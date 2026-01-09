El fin de la era Dória en Atlas

Lo que comenzó como un rumor en los últimos días de 2025 se ha oficializado este viernes. El Atlas FC anunció, a través de un comunicado, la salida de Matheus Dória, quien pone fin a su etapa en la “Academia” tras tres semestres defendiendo la camiseta rojinegra.

El parteaguas detrás de su salida del Atlas

Aunque el jugador llegó con altas expectativas para liderar la defensa, tras su exitoso paso por el Santos Laguna, la reestructuración del plantel bajo la dirección deportiva y la llegada de nuevos refuerzos extranjeros, como los argentinos Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel, aceleraron su salida.

De acuerdo con los reportes más recientes del mercado de fichajes de enero de 2026, el futuro de Dória está en el Brasileirao.

Si bien durante meses se le vinculó fuertemente con el Santos FC —equipo que finalmente optó por otras opciones en septiembre—, las negociaciones actuales apuntan al São Paulo FC, club en el que incluso ya realiza las pruebas médicas y con el que firmará un contrato por dos años.

Dória llega como agente libre, luego de rescindir su contrato de mutuo acuerdo con los Zorros.

El ciclo de más de siete años que llega a su fin

Con esta mudanza, el defensor cierra un ciclo de más de siete años en México. A pesar de haber obtenido la nacionalidad mexicana y expresar públicamente su deseo de representar a la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, la falta de llamados por parte de Javier Aguirre y su salida de la Liga MX parecen alejar definitivamente esa posibilidad.

El central, de 31 años, buscará ahora en Brasil la regularidad que perdió en su último torneo con Atlas, donde la afición cuestionó su rendimiento en partidos clave de la Leagues Cup y el torneo local. Para el club tapatío, su baja libera una plaza de No Formado en México (NFM) y un presupuesto salarial considerable para buscar un último refuerzo antes del cierre de registros del Clausura 2026.

