Hoy inicia el Clausura 2026. Con cada inicio de temporada los fanáticos renuevan sus esperanzas en sus equipos para poder levantar la copa al final de la competencia. Sin embargo, hay algunos de ellos que han visto pasar los años sin triunfos de sus equipos. Aquí te hacemos un recuento de los equipos de futbol que más se han atrasado en la obtención de campeonatos.

El equipo de La Franja del Puebla es el club que más tiempo tiene sin ganar un torneo en el futbol mexicano, al sumar 35 años desde aquella temporada 89-90 cuando ganó el torneo bajo las riendas de Manuel Lapuente venciendo a los Leones Negros de la UdeG y, desde entonces, ya no ha ganado algo a nivel liga, pero sí se ha llevado otros títulos como la Copa México en 2015.

El segundo de esta lista negativa es Necaxa, el cual ha dejado atrás aquella década dorada de los 90 cuando dominó el futbol mexicano; su último título fue en el invierno de 1998 cuando vencieron a las Chivas 2-0 en uno de los primeros campeonatos que tuvieron el formato de torneo corto con Liguillas. Los goles fueron de Salvador Cabrera y Sergio Vázquez en el duelo de vuelta de la final.

El dolor puma

En el tercer sitio están los Pumas de la UNAM con 14 años desde aquel Clausura 2011 donde vencieron a Morelia 2-1 en el juego de vuelta de Ciudad Universitaria, con un global de 3-2 en un partido en el que Javier Cortés se lució con golazo de campeonato dirigidos por Guillermo Vázquez. Después, acariciaron el título al llegar a final, pero Tigres, León y Monterrey lo impidieron.

Atrás viene Tijuana, que fue campeón en el Apertura 2012, hace ya 13 años, algo que fue inédito, pues el equipo apenas tenía cinco años de haberse fundado y, de la mano de Antonio Mohamed, venció al Toluca, con el que ahora el DT es bicampeón.

El top cinco de la Liga MX en esta lista de sequía de títulos lo cierran las Chivas, que campeonaron en el Clausura 2017, lo que significan ocho años sin ser el mejor de México. En aquella ocasión, vencieron a los Tigres en la final con goles de Alan Pulido y José Juan Vázquez, bajo el mando de Matías Almeida.

Ha transcurrido bastante tiempo

89-90

Puebla se convirtió en el primer equipo en hacerlo en la era de las liguillas, al derrotar a los Leones Negros de la U de G. por un global de 4-3.

Van por sus 15 años

El 22 de mayo de 2011 fue la última vez que los de la UNAM se coronaron, al vencer a Morelia por marcador global de 3-2.

