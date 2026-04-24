El cierre de la Fase Regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX promete emociones al límite este fin de semana. Chivas de Guadalajara recibe a Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio AKRON con la misión ineludible de asegurar el primer lugar general.

Actualmente, el equipo rojiblanco ostenta 35 puntos y una favorable diferencia de goles positiva de 16, consolidándose como el rival a vencer del torneo. Sin embargo, cualquier tropiezo en casa podría costarles el codiciado liderato de cara a la Liguilla .

Una dramática definición

Pumas de la UNAM se mantiene en la segunda posición con 33 unidades y una diferencia positiva de 15 tantos. Son el único equipo con posibilidades matemáticas de desbancar al Guadalajara. Los universitarios visitarán al Pachuca en el Estadio Hidalgo, buscando aprovechar cualquier error del líder tapatío . Terminar en la cima no es un detalle menor; otorga una gran ventaja deportiva al permitir cerrar todos los partidos de vuelta en casa y representa un golpe de autoridad anímico invaluable para las aspiraciones de campeonato de cualquier institución.

Los resultados fatales: ¿Qué le quitaría el liderato a Chivas?

Para que el Guadalajara pierda la cima, deben conjugarse factores muy específicos en esta última fecha.

Derrota rojiblanca : Si Chivas pierde ante Xolos y Pumas vence a Pachuca, los capitalinos llegarían a 36 puntos, superando los 35 del Rebaño.

: Si Chivas pierde ante Xolos y Pumas vence a Pachuca, los capitalinos llegarían a 36 puntos, superando los 35 del Rebaño. Empate tapatío : Si Chivas empata (llegando a 36 puntos), Pumas necesitaría ganar por dos o más goles para superar a los tapatíos.

: Si Chivas empata (llegando a 36 puntos), Pumas necesitaría ganar por dos o más goles para superar a los tapatíos. Criterio de desempate: Si Pumas gana por un solo gol y Chivas empata, ambos igualarían en diferencia de goles, definiendo todo por la cantidad de goles anotados en el torneo.

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El impacto de estos posibles resultados trasciende la simple estadística, afectando directamente la planeación táctica para la "Fiesta Grande".

Si Chivas de Guadalajara cae al segundo lugar general, su camino hacia el título podría cruzarse prematuramente con rivales de mayor jerarquía , como las Águilas del América, derivando en un posible Clásico Nacional en Cuartos de Final.

El desenlace del Clausura 2026: Horarios y seguimiento en vivo.

La simultaneidad de emociones será el ingrediente principal y más atractivo de esta Jornada 17 durante el sábado 25 de abril de 2026. No te pierdas los partidos EN VIVO .

Pachuca vs Pumas

Sede: Estadio Hidalgo, 17:00 horas

Transmisión: FOX One

Tigres vs Mazatlán

Sede: Estadio Universitario, 17:00

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7

Toluca vs León

Sede: Estadio Nemesio Diez, 19:00

Transmisión: TV Azteca, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Chivas vs Tijuana

Sede: Estadio AKRON, 19:07

Transmisión: Amazon Prime Video

América vs Atlas

Sede: Estadio Banorte, 21:00

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Juárez vs San Luis

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez, 21:00

Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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