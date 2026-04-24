El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX llega a su momento cumbre con la disputa de la Jornada 17 (J17). Este sábado 25 de abril, las Águilas del América y los Rojinegros del Atlas protagonizarán uno de los encuentros más atractivos del fin de semana en la cancha del Estadio Banorte, en punto de las 21:00 horas. Con la Liguilla en el horizonte, este partido resulta vital para las aspiraciones de ambas escuadras, que buscan cerrar el semestre de la mejor manera posible antes de entrar a la etapa de eliminación directa.

¿Cómo llegan América y Atlas a la Jornada 17?

Al tratarse de la última fecha del calendario regular, los equipos saben que están ante su última posibilidad de avanzar a la siguiente etapa del campeonato. El América intentará aprovechar su condición de local en el Estadio Banorte para sumar tres puntos que le permitan consolidar su posición en la Tabla General y no quedarse fuera de la "Fiesta Grande" del futbol mexicano.

Por su parte, Atlas viaja con la urgencia de obtener un resultado positivo frente a uno de los rivales más exigentes del circuito. Para el conjunto tapatío, sumar en esta última jornada es fundamental para garantizar su permanencia en la zona de clasificación, sabiendo que cualquier desatención podría comprometer el trabajo realizado durante todo el semestre.

Dónde ver EN VIVO el partido América vs Atlas de la J17 - Liga MX

El compromiso entre capitalinos y jaliscienses está programado para este sábado 25 de abril a las 21:00 horas. Los aficionados podrán seguir las acciones en vivo a través de la señal abierta, así como por televisión de paga y plataformas digitales.

Fecha y hora: Sábado 25 de abril, 21:00 horas

Sábado 25 de abril, 21:00 horas Estadio: Banorte, Ciudad de México

Banorte, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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