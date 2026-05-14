Google, una de las compañías tecnológicas más influyentes de Internet, puso en marcha una función llamada Fuentes Preferidas . Con esta herramienta, los usuarios recuperan la posibilidad de decidir qué contenidos desean ver primero, incluso frente a los cambios constantes —y en ocasiones impredecibles— de los algoritmos. Esta configuración permite seleccionar de manera directa qué medios de comunicación aparecerán en primer lugar dentro de la sección de "Noticias destacadas" y también en el feed diario de Google Discover. Entre los apartados que pueden personalizarse se encuentra el de Deportes.

Para quienes viven en Guadalajara y en distintas regiones de Jalisco, donde dos clubes compiten en la Primera División, tres más en Expansión MX, y figuras deportivas como Sergio "Checo" Pérez y Saúl "Canelo" Álvarez mantienen presencia internacional, esta opción representa una forma más directa de acceder a información relevante y confirmada. Desde partidos y competencias hasta carreras, peleas y resultados de otras disciplinas, los usuarios pueden mantenerse informados sin depender de filtros o intermediarios.

Al seleccionar a EL INFORMADOR como medio principal dentro de la sección de Deportes, los lectores garantizan que el periodismo local, respaldado por más de cien años de trayectoria y rigor informativo, permanezca visible y disponible a solo un clic desde cualquier dispositivo.

Cómo añadir a EL INFORMADOR en tu buscador

Configurar esta preferencia es un proceso sencillo que puedes realizar desde cualquier celular, tableta o computadora. Sigue estas instrucciones para lograrlo:

Paso 1: Ingresa al buscador de Google desde tu navegador web favorito o abre la aplicación oficial en tu móvil.

Ingresa al buscador de Google desde tu navegador web favorito o abre la aplicación oficial en tu móvil. Paso 2: Da clic en este enlace https://www.google.com/preferences/source?q=informador.mx

Da clic en este enlace Paso 3: En el menú desplegable que aparecerá, da clic en la casilla de la derecha que aparece en blanco.

ESPECIAL / GOOGLE

Con esta acción rápida y sencilla, le indicas al motor de búsqueda que nuestro contenido periodístico es tu prioridad informativa diaria.

Asegura tu información también desde Google News

Si eres usuario frecuente de Google News y quieres mantenerte al día en el ámbito deportivo, el proceso para priorizar nuestras noticias es igual de simple.

Abre la aplicación de noticias directamente en tu dispositivo móvil.

Utiliza la herramienta de la lupa en la parte superior y escribe el nombre de nuestro diario.

Toca el botón que dice "Seguir", el cual aparecerá de forma destacada en la parte superior derecha de tu pantalla.

ESPECIAL / GOOGLE

Desde ese momento, nuestras investigaciones, crónicas deportivas y reportajes tendrán una presencia más destacada dentro de tus recomendaciones personalizadas, para que puedas mantenerte al tanto de los temas que marcan la agenda deportiva.

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