Mundial 2026: Faltan 27 días y estas son las cifras de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 está en marcha. A 27 días de que ruede el balón en la máxima fiesta del futbol, crece la expectativa por una edición que marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo, tanto por su formato como por su dimensión.

México, Estados Unidos y Canadá serán sede de un torneo sin precedentes, con más selecciones, más partidos, más estadios y una proyección comercial nunca antes vista. Del 11 de junio al 19 de julio, el certamen reunirá a millones de aficionados alrededor del planeta bajo un nuevo modelo impulsado por la FIFA.

Las cifras más relevantes que definirán al Mundial de 2026

Estas son las cifras más relevantes que definirán al Mundial de 2026, un torneo que promete romper marcas dentro y fuera de la cancha.

48

Es el número de selecciones participantes en esta Copa del Mundo, la primera con una cantidad tan elevada. En marzo de 2023, el Consejo de la FIFA aprobó la ampliación de 32 a 48 equipos, que se repartirán en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. La anterior ampliación del número de participantes del torneo se remontaba al Mundial de Francia 1998, cuando se pasó de 24 a 32 combinados.

104

Es el número de partidos que se disputarán en este Mundial. Serán 40 más que en la anterior edición, la de Catar 2022. Además del aumento del número de participantes y grupos, se añade una ronda extra, la de dieciseisavos de final. Antes, las rondas de eliminación directa empezaban en los octavos de final.

23

El Mundial 2026 será la 23.ª edición desde la primera, organizada en Uruguay en 1930. Con cinco títulos, Brasil es la selección que ostenta el récord de títulos, por delante de Alemania e Italia, que tienen cuatro cada una.

7

Con casi siete millones de entradas puestas a la venta para asistir a la competición, la FIFA espera batir el récord histórico de 3.5 millones de entradas vendidas para un Mundial, que se dio en 1994, precisamente en la anterior cita que acogió Estados Unidos.

16

Repartidos entre los tres países anfitriones, serán 16 los estadios que acojan partidos del Mundial. Es el doble de los recintos de Qatar 2022 y cuatro más que en Rusia 2018.

2

La estadounidense Tori Penso y la mexicana Katia García son las dos mujeres árbitras principales que han sido seleccionadas para el Mundial 2026. En total habrá 52 árbitros principales, que representan a las seis confederaciones y a cincuenta federaciones nacionales.

60

El precio mínimo de una entrada para un partido del Mundial es de 60 dólares, según la asociación Football Supporters Europe (FSE), cuando en su dosier de candidatura los responsables se comprometían a que fuera de 21 dólares.

Pero para la mayoría de partidos, los fans han tenido que desembolsar varios centenares o incluso miles de dólares para obtener una entrada en las diferentes fases de venta abiertas por la FIFA.

Respecto a la reventa de las entradas en la plataforma oficial, ha llamado especialmente la atención el caso de un poseedor de entrada para la final del 19 de julio que fijó un precio de dos millones de dólares.

871

En millones de dólares, la dotación total en premios a repartir entre los 48 equipos participantes. Será un cheque más de dos veces superior al que tuvo el Mundial de Qatar 2022. El equipo campeón se irá de la final con 50 millones de dólares.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026 y cuál será el partido inaugural?

La Copa del Mundo de 2026 comenzará el próximo 11 de junio de 2026 y será el arranque del torneo más grande en la historia del futbol. La competencia se extenderá hasta el 19 de julio, fecha en la que se disputará la gran final, luego de poco más de un mes de actividad entre las sedes de México, Estados Unidos y Canadá, los tres países encargados de albergar esta edición histórica.

El partido inaugural del Mundial 2026 se jugará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, inmueble que volverá a quedar en la historia del futbol al convertirse en el primero en albergar ceremonias inaugurales de tres Copas del Mundo, tras hacerlo en 1970 y 1986. El encuentro de apertura tendrá como protagonista a la Selección Mexicana ante Sudáfrica.

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*Con información de AFP

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