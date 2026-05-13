El Estadio Hidalgo será escenario este jueves 14 de mayo del primer capítulo de las Semifinales del Torneo Clausura 2026, cuando los Tuzos del Pachuca reciban a los Pumas en una serie que el fin de semana definirá a uno de los aspirantes al título de la Liga MX, pero que tendrá su primer capítulo mañana. Se espera un duelo intenso desde el arranque, con ambos equipos decididos a tomar ventaja en la serie.

Los dos conjuntos llegan a esta fase después de superar unos Cuartos de Final altamente disputados, lo que eleva aún más la exigencia en una instancia donde cualquier error puede ser grave. Pachuca buscará aprovechar su condición de local para llegar con ventaja al partido de vuelta, mientras que el conjunto universitario intentará conseguir un resultado positivo que le permita encarar con mayor margen la definición en Ciudad Universitaria.

El compromiso se disputará este jueves 14 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo, ubicado en la ciudad de Pachuca, capital del estado de Hidalgo.

¿Cómo llegan Pachuca y Pumas a este encuentro?

Pachuca afronta este compromiso con la misión de capitalizar la intensidad de su plantilla y el respaldo de su gente. A lo largo del torneo, los Tuzos han construido una identidad basada en la velocidad, la presión alta y la capacidad de generar peligro constante, especialmente en casa, donde se han mostrado sólidos tanto en la fase regular como en el inicio de la Liguilla. En esta semifinal, buscarán obtener una ventaja que les permita encarar con mayor margen el encuentro de vuelta.

El cuadro dirigido de la Bella Airosa alcanzó esta instancia después de dejar en el camino a Toluca, uno de los equipos señalados entre los candidatos al título, al imponerse con un marcador global de 3-0 en la serie de Cuartos de Final.

Del otro lado aparece Pumas, que llega con la confianza fortalecida tras meterse entre los cuatro mejores del campeonato. El conjunto universitario ha encontrado equilibrio en la fase final gracias a una defensa ordenada y a su capacidad para responder en momentos determinantes, aspectos que buscará mantener en esta visita para contener la propuesta ofensiva de los Tuzos. Además, el peso histórico de la institución obliga a los auriazules a competir con personalidad lejos de casa y a buscar protagonismo desde el inicio.

Los felinos consiguieron su pase a las Semifinales luego de empatar 6-6 en el marcador global ante América durante los Cuartos de Final. Sin embargo, su mejor ubicación en la Tabla General durante la fase regular, donde finalizaron como líderes absolutos, terminó por inclinar la balanza a su favor.

Dónde ver EN VIVO el partido Pachuca vs Pumas de la Semifinales - Liga MX

Para los aficionados que deseen no perderse ni un minuto de esta Semifinal de Ida, el encuentro contará con transmisión a través de la televisión de paga.

Fecha y hora: Jueves 14 de mayo, 19:00 horas

Jueves 14 de mayo, 19:00 horas Estadio: Hidalgo, Pachuca, Hidalgo

Hidalgo, Pachuca, Hidalgo Transmisión: FOX One, FOX

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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