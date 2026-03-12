Chivas tendrá dos bajas para el juego de la Jornada 11 ante Santos

Chivas se encuentra en aprietos rumbo a la Jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX ante Santos Laguna, ya que dos elementos clave de la escuadra dirigida por Gabriel Milito permanecen fuera de la cancha: Luis Romo y Daniel Aguirre .

El Rebaño Sagrado se mantenía en la cima de la tabla general desde el inicio del certamen de la Liga MX, hasta el encuentro con Cruz Azul, en donde sucumbió ante el poderío de la Máquina en la Jornada 6, casualmente, después de que Luis Romo se ausentara de la cancha tras lesionarse en el encuentro previo contra los Cañoneros de Mazatlán.

Todo parece indicar que el defensa que porta el número 7 sufrió una lesión muscular en el muslo derecho, según ESPN, durante el partido de la Jornada 5 . El accidente habría sucedido durante la prórroga del juego, luego de una salida a velocidad para defender el arco rojiblanco. Hoy, la lesión lo mantiene fuera de actividad con el Rebaño.

Luego de esta relevante pérdida en la cancha, comenzó el descenso de Chivas en la tabla general: pasó del primer puesto a ocupar el tercero, con un total de 21 puntos, por debajo de Diablos Rojos de Toluca (24) y Cruz Azul, el nuevo líder (25).

Aguirre desestabiliza estrategia de Milito

En esta Fecha 11, como si la ausencia de Romo no fuera suficiente para mantener en tensión al director técnico argentino, también se extrañará la participación del mexicoamericano Daniel Aguirre.

El defensa central de Chivas acumula cinco tarjetas amarillas, situación que fue sancionada por la Comisión Disciplinaria, que decidió suspender un partido a Aguirre .

El encuentro del Rebaño Sagrado contra Santos cuenta con un pronóstico complicado para el encuentro en el Estadio AKRON. En el pasado Apertura 2026, los Laguneros se impusieron por un gol ante Chivas, pero en la edición pasada del Clausura 2025, fueron los rojiblancos quienes ganaron el partido por la mínima diferencia.

Sin Romo y sin Aguirre, la desestabilización dentro de la escuadra de Milito se agrava y podría ocasionar repercusiones en la numeralia de la tabla general luego del enfrentamiento de este próximo 14 de marzo .

Los lesionados del Tri

La lesión de Romo no solo ocasionaría un considerable impacto dentro de Chivas, sino también a nivel nacional, pues se encuentra en el radar de Javier Aguirre, el director técnico de la Selección Nacional. De no rehabilitarse en menos de 100 días, el "Vasco" estaría obligado a tomar otras medidas y nombres.

El Tri, contando al defensa 7, suma diez lesionados que complican la convocatoria final del estratega:

Gilberto Mora

Luis Chávez

Rodrigo Huescas

Jesús Orozco Chiquete

Edson Álvarez

César Huerta

César Montes

Luis Ángel Malagón

Santiago Giménez

Con información de SUN.

FF