Chivas será el rival para el regreso de Alexis Vega a la cancha

Alexis Vega, el delantero de los Diablos Rojos de Toluca, regresaría a sus funciones en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, según reveló el integrante de TUDN, Javier Rojas. El experto deportivo ofreció detalles sobre el estado de salud del jugador: "Está muy bien, está en tiempos y formas [...] después de la limpieza en la rodilla" .

Esta buena noticia para los Diablos Rojos es un contraste para el equipo de Chivas de Guadalajara, quienes pueden peligrar con la presencia en la banca del número 10 de Toluca en el encuentro de la Jornada 8.

El estado de Vega

Rojas declaró que el deportivo de Toluca tenía la intención de ingresar al delantero a la cancha durante la Jornada 7, en el duelo contra los Rayos del Necaxa, pero han preferido dejar que termine su recuperación con tranquilidad, sin someter a estrés al cuerpo del 10.

"Tenían la intención de que reapareciera este fin de semana, pero no va a ser así. Está muy bien, está en tiempos y formas la recuperación de Alexis después de la limpieza en la rodilla ", explicó.

Rojas aseguró, además, que no tienen caso arriesgar al capitán del equipo en un juego contra los Rayos. Esta breve pero concisa declaración reafirmaría el lugar y el poder que Chivas ha logrado desde el inicio de este torneo, en el cual ha logrado posicionarse como el líder de la tabla general.

Toluca, el bicampeón de la Liga MX, está dispuesto a integrar a su recién aliviado elemento en un partido de Fase Regular en el que no ha logrado colocarse dentro de los primeros tres lugares de la lista . Un sencillo pero contundente mensaje para el Rebaño Sagrado.

Las molestias de Alexis Vega

Fue el pasado 13 de enero que el número 10 tuvo que salir de sus funciones en el Clausura 2026. Alexis Vega, fue sometido a una limpieza articular mediante un procedimiento artroscópico en la rodilla.

La noticia cayó como un balde de agua fría para la afición escarlata, aunque el problema no es nuevo. Durante el pasado Apertura 2025, Vega vivió una lesión en el tendón rotuliano y problemas musculares que lo mantuvieron ausente en gran parte de la Fase Regular y la Liguilla.

Pese a jugar "anestesiado" en la Final contra Tigres UANL para ayudar al Toluca a conseguir el bicampeonato, el esfuerzo le habría pasado factura . Aunque el delantero sacrificó sus vacaciones de diciembre para rehabilitarse, las molestias persistieron, lo que obligó al cuerpo médico a optar por la cirugía para limpiar la zona afectada.

El gran momento de Chivas

Tras la derrota de las Águilas del América en el Clásico, juego de la Jornada 6, el director técnico brasileño, André Jardine, reconoció el trabajo de Gabriel Milito dentro del conjunto rojiblanco que ha llevado a posicionar al equipo en la cima del la tabla general.

"Yo felicité a Milito antes del inicio del juego porque, realmente, su equipo se ve con las formas muy claras y siento que consiguió [...] encontrar el funcionamiento que él quería desde el torneo pasado. Entonces sabíamos que era un partido durísimo por el momento de Chivas", reconoció el líder del América.

El brasileño, en un acto de humildad, reconoció ante la prensa que el argentino está haciendo un gran trabajo en Chivas .

