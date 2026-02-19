El Estadio Cuauhtémoc será escenario de un duelo de la Liga MX con presión incluida cuando Puebla reciba al América en la Jornada 7 (J7) del Torneo Clausura 2026. Las Águilas llegan golpeadas tras el Clásico Nacional, mientras que La Franja busca aprovechar ese momento para sumar en casa. Conoce a qué hora inicia el encuentro y dónde verlo EN VIVO.

América atraviesa un tramo irregular del torneo. Con ocho puntos de 18 posibles, el conjunto azulcrema se ubica en la décima posición tras sumar dos derrotas en el campeonato, la más reciente ante Chivas. El equipo de Coapa necesita recuperar terreno si quiere mantenerse en la conversación por los primeros lugares.

Puebla, por su parte, acumula cinco unidades producto de una victoria, dos empates y tres derrotas. Aunque los resultados no han sido constantes, el equipo dirigido por Albert Espigares ha competido ante rivales de peso y buscará repetir actuaciones sólidas frente a uno de los planteles más exigentes del certamen.

El antecedente inmediato favorece al América, que venció 2-1 a Puebla en el Apertura 2025. Sin embargo, en el Cuauhtémoc los Camoteros han sabido complicar a las Águilas en torneos recientes.

Dónde ver EN VIVO el partido Puebla vs América

Este viernes 20 de febrero, Puebla recibirá a América en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, capital del estado, dentro de la actividad de la J7 del Clausura 2026. El partido comenzará a las 21:06 horas, tiempo del centro de México, y contará con transmisión en televisión abierta y de paga.

Fecha y hora: Viernes 20 de febrero, 21:06 horas

Viernes 20 de febrero, 21:06 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: FOX One, TV Azteca, Azteca Deportes Network, Azteca 7

** Horarios del centro de México

*** Sujeto a cambios de transmisión

