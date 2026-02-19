No fue Canelo Álvarez, Crawford confesó qué boxeador tenía la pegada más fuerte

Las repercusiones de la derrota de Saúl Canelo Álvarez continúan a meses del encuentro frente a Terence Crawford. En el mundo del boxeo, la próxima pelea de Álvarez es una de las que más expectativas genera y mientras se devela al rival, fecha y sede, salieron unas declaraciones difundidas por Boxing News por parte del último y único vencedor del pugilista tapatío.

El pasado 13 de septiembre de 2025, Terence Crawford pasó a la historia del boxeo mundial al ser el primero en derrotar a Saúl Álvarez. En esa noche, las tarjetas fueron contundentes: 116-112, 115-113 y 115-113, que significaron la primera derrota del Canelo.

En sus preparativos para la pelea, Bud subió tres divisiones de peso para poder subirse al ring frente al mexicano y aunque no llegó como favorito, se llevó todos los cinturones del Canelo.

La disputada pelea no habría sido la pegada más fuerte que habría enfrentado en su carrera deportiva. A pesar de la popularidad de los golpes del Canelo, a pregunta expresa de cuál fue la pegada más imponente que enfrentó, Crawford dijo que el máximo "poder" que enfrendó fue a Egidijus Mean Machine Kavaliauskas.

Esto fue lo que dijo Bud : "Me han pegado más fuerte en una pelea real. Mean Machine pega más fuerte que Canelo, para mí, para ser honesto". El contexto de ese enfrentamiento es el 14 de diciembre de 2019 en el Madison Square Garden de Nueva York. La pelea terminó con Crawford noqueando e Mean Machine en el noveno asalto. Con esta victoria, en ese momento, el pugilista defendió con éxito su título welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Este nocaut fue uno de los 31 que logró en su carrera con récord impecable de 42 victorias, cero empates y ni una sola derrota.

OB