Reino Unido anuncia acciones especiales para pubs durante el Mundial 2026

En Reino Unido anunció acciones especiales para pubs durante el Mundial 2026: los locales podrán abrir excepcionalmente hasta las 02:00 de la madrugada durante la Copa del Mundo, anunció el gobierno este jueves 19 de febrero.

La hora tradicional de cierre de la mayoría de los pubs británicos es las 23:00 locales.

Pero la ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha aceptado ampliar el horario de apertura durante las rondas eliminatorias del espectáculo futbolístico, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Los pubs también podrán solicitar una licencia temporal para cualquier partido que empiece muy tarde y pueda terminar más allá de las 02:00 de la madrugada, debido a la diferencia horaria con Norteamérica.

"Con los partidos que empiezan más tarde en el Mundial de este año, no queremos que los pubs piten el final antes del gol de la victoria", dijo Mahmood.

La ministra de Finanzas, Rachel Reeves, añadió: "Cuando a nuestras naciones de origen les va bien en el Mundial, no solo es bueno para los aficionados, también es bueno para la economía".

"Respaldar la ampliación del horario de apertura de los pubs significa más negocio para las empresas locales, más empleos respaldados en nuestras calles comerciales y menos burocracia para los propietarios, de modo que los grandes partidos puedan dar un verdadero impulso al crecimiento".

Inglaterra y Escocia ya se han clasificado para el Mundial 2026, que comienza el 11 de junio, mientras que Gales e Irlanda del Norte deben disputar la repesca.

El anuncio de la ampliación horaria de este jueves sigue el ejemplo de autorizaciones similares concedidas para la Eurocopa femenina 2025 y la final de la Eurocopa masculina 2024.

La final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio en Nueva York. La última —y única— vez que una selección británica llegó a la final fue cuando Inglaterra ganó el torneo en 1966 como anfitriona.

