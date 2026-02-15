El pasado 14 de febrero, los más grandes rivales de la Liga MX jugaron el Clásico Nacional en el Estadio AKRON, durante las festividades de San Valentín y el aniversario 484 de Guadalajara. Chivas venció 1-0 a las Águilas del América en el partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026.

El furor de la afición en la Perla Tapatía se desbordó con esta victoria, luego de la cual los directores técnicos de cada escuadra salieron a dar delcaraciones a los medios: por un lado, estaba Gabriel Milito, quien reconoció el esfuerzo de su equipo y, no obstante, llamó a la afición a la calma por este resultado en lo que va del certamen de la liga mexicana.

"Estoy muy tranquilo porque estos chicos lo vienen haciendo desde el año pasado [...] Tenemos que tener mucho cuidado con los elogios desmedidos para que no nos confundan y para que se mantenga esa hambre de ser mejores en cada partido", señaló.

La elocuencia del argentino fue dominante ante la emoción de la victoria en el Clásico disputado en casa, pero fue el director técnico de las Águilas, André Jardine, quien reavivó este ánimo para la afición rojiblanca tras las "flores" que le mandó al entrenador de Chivas ante los medios de comunicación .

Jardine reconoce los méritos de Milito

Tras la derrota de las Águilas en el Clásico —donde ni siquiera el "gol de la honra" lograron anotar—, el director técnico brasileño reconoció el trabajo de Milito dentro del conjunto rojiblanco que ha llevado a posicionar al equipo en la cima del la tabla general .

"Yo felicité a Milito antes del inicio del juego porque, realmente, su equipo se ve con las formas muy claras y siento que consiguió [...] encontrar el funcionamiento que él quería desde el torneo pasado. Entonces sabíamos que era un partido durísimo por el momento de Chivas", reconoció el líder del América.

El brasileño, en un acto de humildad, reconoció ante la prensa que el argentino está haciendo un gran trabajo en Chivas .

"[...] tenemos que saber reconocer cuando el rival hace un gran partido. Y más que esto, creo que está haciendo un gran inicio de torneo, están muy, muy ordenados, muy bien trabajados", dijo. " Hoy hay que reconocer que Chivas vive un gran momento, anda jugando muy bien ".

