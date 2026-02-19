El gran día se acerca. Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y el presente de la Selección Mexicana no es del todo esperanzador.

Y no precisamente por el desempeño en el terreno de juego, sino por la lista de lesionados que no deja de crecer rumbo al próximo Mundial 2026.

Nombres como Édson Álvarez, César Huerta, Luis Chávez, Rodrigo Huescas, Gilberto Mora o Santiago Giménez, parecían casi seguros hace unos meses para estar en la justa mundialista; sin embargo, su presente no es el mejor.

Algunos, como el caso del “Machín”, entran a una etapa de recuperación de una cirugía, otros, entran a fase de rehabilitación y otros nombres como Gilberto Mora, son una incógnita.

“Estoy ocupado en la rehabilitación de seis o siete jugadores. Estuve en la semana con (Gil) Mora, tiene problema de pubalgia; le hablé a (Luis) Romo, a Édson (Álvarez) también; tenemos gente permanentemente en contacto con ellos, estamos muy al pendiente, no los abandonamos, son circunstancias del futbol”, declaró Javier Aguirre.

El “Vasco” reveló un parte médico poco alentador sobre el zaguero Jesús Orozco Chiquete sobre quien dijo “será muy difícil que llegue al Mundial”; otros casos como Alexis Vega quien “limpió su rodilla”, confía en que podrá estar próximamente.

Aguirre enfatizó que ha hablado con todos personalmente y lo hará en los próximos días con Rodrigo Huescas. “Viajaré a Dinamarca. Viendo a la cara al jugador es como te das cuenta si estará o no… la Selección no depende de uno o dos, es para jugar al 100, el que no esté al 100 no puede venir”.

“En ese sentido (de las lesiones) sí estoy ocupado y, por qué no, preocupado; porque no es uno, son varios (lesionados). Evidentemente, la Selección mexicana no depende de un solo jugador, la Selección no es un lugar para rehabilitar, es para jugar al cien por ciento”, dijo el director técnico de la Selección Mexicana.

Confirman sede del encuentro amistoso ante Ghana

La Selección Mexicana enfrentará a su similar de Ghana el 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc, de Puebla.

La casa del Puebla será sede para que el equipo de Javier Aguirre dispute el primero de tres enfrentamientos antes de su debut frente a Sudáfrica en el Mundial 2026.

Los otros dos partidos de preparación serán el 30 de mayo y 4 de junio contra Australia y Serbia, respectivamente; es el choque ante los europeos el que falta de sede por confirmar, aunque todo indica que podría ser en el estadio Nemesio Díez de Toluca.

