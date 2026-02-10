Jonathan Pérez, el nuevo refuerzo de Chivas de Guadalajara, llegó a Jalisco la madrugada del 9 de febrero. El mexicoamericano proviene de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y se ha integrado al Rebaño Sagrado como refuerzo durante este ya empezado Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Te daremos todos los detalles del perfil del recién llegado.

Jonathan Alexánder Pérez Lara nació en Pico Rivera, en California, Estados Unidos, en el año 2003 . Con tan solo 17 años, en 2020, Pérez ingresó a La Galaxy Academy, el programa de desarrollo juvenil y fuerzas básicas del club de futbol profesional Los Angeles Galaxy, club al que ingresó de forma paulatina.

Su pase por Los Angeles Galaxy terminó en 2024, cuando fue cedido a Nashville en la temporada 24/25. A partir de ese momento, su carrera se convirtió en un ir y venir entre los clubes de la MLS, racha que terminó con su ingreso a Chivas este 2026 .

El delantero y también extremo derecho cuenta con un valor actual en el mercado de jugadores de 800 mil euros, lo que equivale a 16 millones 419 mil 800 pesos .

Su arribo a Guadalajara

A su llegada a Guadalajara, el mediocampista fue recibido por personal del Rebaño Sagrado y atendió a los medios de comunicación, donde compartió sus primeras impresiones como integrante del conjunto Rojiblanco.

Pérez aseguró que su fichaje por Chivas representa un momento muy especial tanto en lo profesional como en lo personal, al tratarse de un sueño que comparte con su familia.

" Gracias por recibirme tan bien. Estoy muy contento de estar aquí, muy ilusionado por lo que viene. Es un paso muy importante para mí y para mi familia. Arriba las Chivas ", expresó el jugador, visiblemente emocionado por comenzar esta nueva etapa de su carrera.

Jonathan Pérez se integra al Guadalajara con la intención de aportar calidad, dinámica y equilibrio en el medio campo, además de sumar variantes al esquema del cuerpo técnico. Su llegada también fortalece la competencia interna dentro del plantel, en un momento clave de la temporada .

Con información de Transfermarkt.

