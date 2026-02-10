El pasado 3 de febrero, Pumas, junto con Tigres UANL y América, hicieron su debut en la Copa de Campeones de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) 2026 . Hoy, denueva cuenta, el equipo de los Universitarios se enfrentará contra San Diego FC. Te diremos a qué hora y a traés de qué plataformas transmitirán EN VIVO este el encuentro.

El conjuno de los Canteranos fue humillado en su primer encuentro contra San Diego FC por cuatro tantos a uno… al menos marcaron el "gol de la honra".

¿Cómo se encuentra Pumas para el encuentro?

El equipo dirigido por Efraín Juárez no se encuentra en un mal sitio dentro de la tabla general del actual Torneo Clausura 2026 de la Liga MX: ocupa el lugar número cinco con nueve puntos acumulados por nueve goles a favor y tan solo cuatro en contra.

Suamado a eso, Pumas llega de un reciente empate a dos tras el partido contra los Zorros del Atlas.

¿Cuándo y dónde ver Pumas vs San Diego FC EN VIVO en la Concachampions?

La afición espera que en esta ocasión los Universitarios sepan reividicarse ante el equipo de la MLS. Toma en cuenta la siguiente información para disfrutar del partido.

Fecha: 10 de febrero

Hora: 17:00 horas

Transmisión: FOX One

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

