¡Ya casi! Uno de los nombres más sonados de esta semana será, sin duda, el del patinador tapatío Donovan Carrillo, quien este martes 10 de febrero tendrá su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Si estás interesado en seguir la competencia, te dejamos los detalles para que no te pierdas la transmisión EN VIVO.

Los segundos Juegos de Invierno de Donovan Carrillo

Donovan Carrillo hizo historia cuando, en los Juegos de Invierno de 2022 en Beijing, volvió a llevar a México a una competencia de este tipo después de 30 años. El patinador artístico volverá a escribir páginas del deporte nacional cuando se convierta en el segundo de su disciplina en participar en dos ediciones de los Juegos Olímpicos, después de que lo hiciera Ricardo Olavarrieta; además, como hace cuatro años, buscará llegar a la final.

Sin embargo, su trabajo no será sencillo; primero tendrá que avanzar a la ronda de los 24 mejores en el programa corto, en la actividad que se llevará a cabo mañana antes del mediodía, hora de nuestro país.

Dónde ver EN VIVO el debut de Donovan Carrillo en Milano-Cortina 2026

La primera prueba para Donovan Carrillo está programada para este martes 10 de febrero en la Milano Ice Skating Arena, sede de las pruebas de patinaje artístico y patinaje de velocidad de los Juegos Olímpicos de Invierno. Arrancará a las 11:30 horas locales y podrá verse a través de ViX Premium y Claro Sports.

Fecha y hora: martes 10 de febrero, 11:30 horas

Sede: Milano Ice Skating Arena, Milán, Italia

Transmisión (canales): ViX Premium y Claro Sports

Los patinadores que estarán en la competencia con Donovan Carrillo, en el orden en que participarán, son los siguientes:

Lista inicial de patinadores (orden de salida)

Atleta | País

Petr Gumennik (AIN) Maxim Naumov (Estados Unidos) Andreas Nordeback (Suecia) Tomás Guarino Sabaté (España) Donovan Carrillo (México) Li Yu-Hsiang (Chinese Taipei) Stephen Gogolev (Canadá) Kyrylo Marsak (Ucrania) Hyungyeom Kim (República de Corea) Filip Kulish (Letonia) Vladimir Samoilov (Polonia) Boyang Jin (China) Vladimir Litvintsev (Azerbaiyán) Andrew Torgashev (Estados Unidos) Junhwan Cha (República de Corea) Adam Hagara (Eslovaquia) Deniss Vasiljevs (Letonia) Matteo Rizzo (Italia) Aleksandr Selevko (Estonia) Daniel Grassl (Italia) Lukas Britschgi (Suiza) Kevin Aymoz (Francia) Kao Miura (Japón) Shun Sato (Japón) Adam Siao Him Fa (Francia) Nika Egadze (Georgia) Mikhail Shaidorov (Kazajistán) Ilia Malinin (Estados Unidos) Yuma Kagiyama (Japón)

*Con información de olympics.com

