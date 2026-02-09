¡Ya casi! Uno de los nombres más sonados de esta semana será, sin duda, el del patinador tapatío Donovan Carrillo, quien este martes 10 de febrero tendrá su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026. Si estás interesado en seguir la competencia, te dejamos los detalles para que no te pierdas la transmisión EN VIVO.Donovan Carrillo hizo historia cuando, en los Juegos de Invierno de 2022 en Beijing, volvió a llevar a México a una competencia de este tipo después de 30 años. El patinador artístico volverá a escribir páginas del deporte nacional cuando se convierta en el segundo de su disciplina en participar en dos ediciones de los Juegos Olímpicos, después de que lo hiciera Ricardo Olavarrieta; además, como hace cuatro años, buscará llegar a la final.Sin embargo, su trabajo no será sencillo; primero tendrá que avanzar a la ronda de los 24 mejores en el programa corto, en la actividad que se llevará a cabo mañana antes del mediodía, hora de nuestro país.La primera prueba para Donovan Carrillo está programada para este martes 10 de febrero en la Milano Ice Skating Arena, sede de las pruebas de patinaje artístico y patinaje de velocidad de los Juegos Olímpicos de Invierno. Arrancará a las 11:30 horas locales y podrá verse a través de ViX Premium y Claro Sports.Los patinadores que estarán en la competencia con Donovan Carrillo, en el orden en que participarán, son los siguientes:*Con información de olympics.com*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF