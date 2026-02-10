La Selección de Brasil ocupa un lugar muy especial en la memoria de Guadalajara. La capital de Jalisco fue sede de partidos que hoy forman parte del archivo histórico de la "Canarinha" en Copas del Mundo, con actuaciones que dejaron huella no solo en nuestra ciudad, sino también en el futbol internacional. De cara al arranque del Mundial 2026, que se disputará el próximo verano en México, Estados Unidos y Canadá, se convierte en atractivo el revisar las páginas de EL INFORMADOR para reencontrarse con los nombres y momentos que definieron una época.

No es cualquier cosa. Ese pasado pone a Guadalajara como un referente en uno de los torneos de futbol más importantes del planeta, hace reconocer a una urbe cuyas canchas donde el talento de figuras se mostró para trascender generaciones y donde otras se ganaron un lugar entre las grandes leyendas del futbol.

El Brasil de 1970: una generación histórica

El Mundial de 1970 es recordado como la cúspide del futbol brasileño, y Guadalajara fue parte de esa historia.

Pelé

Líder absoluto del equipo campeón del mundo. En Guadalajara fue uno de los héroes en la victoria de 1-0 contra Inglaterra, al poner el pase de gol a Jairzinho. También estuvo cerca de marcar con un remate de cabeza ante Uruguay que pasó apenas desviado.

Tostão

Anotados de dos tantos en el triunfo 4-2 frente a Perú. También participó en la jugada previa al gol ante Inglaterra.

Jairzinho

Marcó el gol del triunfo contra Inglaterra en el Estadio Jalisco. Terminó como una de las grandes figuras del Mundial de 1970 al anotar en todos los partidos del torneo.

Gérson

Cerebro del mediocampo brasileño. En nuestra ciudad destacó por sus pases largos y precisos, incluido el inicio de la jugada del gol del empate ante Uruguay.

Rivelino

Referente ofensivo por su potente disparo. Estuvo cerca del gol con tiros que pegaron en el poste o exigieron al portero rival en los partidos que se llevaron a cabo en "La Perla Tapatía".

Carlos Alberto

Capitán del equipo, determinante en la solidez de la "Verdeamarelha" que terminaría como campeona del mundo.

Clodoaldo

Una de las revelaciones del torneo. Aquí anotó un gol de larga distancia ante Uruguay y aportó equilibrio defensivo.

Félix

El portero titular que respondió como debía en los partidos jugados en Guadalajara, con atajadas también destacadas y muy importantes ante Inglaterra y Uruguay.

Brito

Defensa central que neutralizó a delanteros de élite durante esa justa mundialista.

Piazza

Otro defensa versátil que aportó solidez y técnica en la zaga sudamericana durante los encuentros en el Coloso de la Calzada Independencia.

Brasil 1986: experiencia y juventud en el mismo equipo

Más de 15 años después, Brasil volvió a Guadalajara gracias al Mundial de 1986, esta vez, con un plantel que combinaba el talento de jugadores ya experimentados y otros más jóvenes en la que se vislumbraba una transformación.

Zico

El nombre más esperado era el de Zico, quien llegó condicionado por una lesión la competencia, pero aun así dejó destellos de su calidad en los minutos que disputó.

Careca

Goleador del equipo en el torneo de 1986, anotó ante Irlanda del Norte tras una pared con Zico.

Sócrates

Este veterano referente del mediocampo aportó liderazgo en el esquema de Telé Santana.

Josimar

Anotó uno de los goles más bonitos del Mundial de 1986 ante Irlanda del Norte, lo que llevó al triunfo brasileño.

Branco

Convirtió uno de los penales en la tanda frente a Francia, aunque al final la Selección de Brasil quedó eliminada.

Júlio César

Falló su disparo en la tanda de penales ante Francia, en la eliminación de Brasil y aunque llegaba como estrella se convirtió en villano.

Este contenido se produjo con ayuda de Pinpoint, en un proceso de mentoría con la Red de Capacitadores en Herramientas Digitales, una iniciativa de Factual y Google News Initiative. Durante este proceso, varios periodistas de El Informador creamos en Pinpoint una colección con notas sobre los Mundiales en México de 1970 y 1986 publicadas en el periódico y resguardadas en su hemeroteca. Posteriormente formulamos preguntas sobre ese archivo a Gemini, verificamos las respuestas y, con base en ellas, desarrollamos nuevas notas periodísticas. Si deseas consultar la colección completa con todas las notas sobre los Mundiales en México, puedes hacerlo en el siguiente enlace.

