Chivas hizo oficial este martes 10 de febrero la incorporación de Jonathan Pérez como nuevo jugador del conjunto Rojiblanco, reforzando así su plantel de cara a los próximos torneos. Con su llegada, el Rebaño Sagrado completa su lista de refuerzos para el presente certamen, apostando por un futbolista con proyección y experiencia internacional.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, Chivas dio la bienvenida al jugador, resaltando sus condiciones técnicas, su capacidad para competir a alto nivel y el impacto que puede generar dentro del proyecto deportivo encabezado por Gabriel Milito. Pérez ya se encuentra trabajando con el grupo y se perfila para estar considerado en los siguientes compromisos, incluido el Clásico Nacional.

"El Guadalajara continúa fortaleciendo su proyecto deportivo a mediano y largo plazo con la incorporación de un jugador que viene a elevar el nivel competitivo del plantel. Antes del cierre de registros de la Liga MX, hacemos oficial que Jonathan Pérez es nuevo jugador de Chivas", informó el club en su presentación.

X / @Chivas

Asimismo, la institución Rojiblanca detalló el perfil futbolístico del jugador y las características que lo convierten en una pieza valiosa para su esquema de juego.

"Jonathan es un futbolista zurdo, dinámico y con inteligencia para ocupar espacios entre líneas. Posee buen control del balón, toma decisiones rápidas y facilita el juego asociativo, permitiéndole conectar de manera efectiva con sus compañeros. Además, su golpeo de zurda le brinda versatilidad en el ataque, ya sea partiendo desde banda o desempeñándose por carriles centrales, una función clave dentro del modelo de juego de Gabriel Milito", señaló el club.

Formado en las Fuerzas Básicas del LA Galaxy, Pérez dio el salto al profesionalismo en la Major League Soccer, además de sumar experiencia en la USL con el Ventura County. En 2024 se incorporó al Nashville SC, etapa en la que consolidó su crecimiento futbolístico y mostró mayor regularidad.

A nivel internacional, el nuevo refuerzo de Chivas ha tenido un proceso constante con la Selección Mexicana, siendo convocado a las categorías Sub 16, Sub 18, Sub 20 y Sub 23. Pese a su juventud, ya cuenta con logros importantes, al coronarse campeón de la Copa de la MLS en 2024 con el La Galaxy y conquistar la US Open Cup en 2025 con Nashville.

