Milano-Cortina 2026: Medallero EN VIVO

Tras cuatro años de espera desde Beijing 2022, se llevan a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano-Cortina 2026 en el norte de Italia, en Milán, también conocida como la capital de la moda. Se trata de una de las sedes italianas de mayor tradición en esta competencia internacional, Cortina d'Ampezzo, que fue sede de los Juegos de 1956.

Medallas de Milano-Cortina 2026

A continuación te decimos el medallero actualizado de Milano-Cortina 2026:

País Oro Plata Bronce Total Italia 1 2 3 6 Noruega 2 1 2 5 Japón 1 1 1 3 Suecia 1 1 0 2 Austria 1 1 0 2 Francia 1 1 0 2 Alemania 0 1 1 2 Chequia 1 0 0 1 Suiza 1 0 0 1 Estados Unidos 1 0 0 1

Los dos países que lideran el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 son Noruega, con cinco medallas, e Italia, con seis medallas en total.

En esta nota estaremos actualizando el medallero conforme avance la competición. Asimismo se recomienda mantenerse al tanto de la programación diaria que se estará dando a conocer en este medio para estar al pendiente de los horarios exactos de la transmisión.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS