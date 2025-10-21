Mikel Arriola pone fecha límite para la venta del Atlas

El presidente de la Liga MX y comisionado de la FMF se presentó en el programa "Faitelson sin censura" en donde platicó que el fin de la multipropiedad podría adelantarse, tema que concierne a los seguidores del Atlas de Guadalajara.

En entrevista con David Faitelson, Arriola reveló que el plazo de 2026, puesto en la asamblea de 2024, se mantendrá, pese a especulaciones de posibles prórrogas de la fecha límite. En ese sentido, el presidente reveló que hay "mucho apetito por el futbol mexicano", especialmente para la inversión extranjero. Y como ejemplo de ello habló de la venta del Querétaro Futbol Club, quien paso de ser de Grupo Caliente a Innovatio Capital, resolviendo uno de los embrollos por multipropiedad en la Liga MX.

Actualmente los clubes involucrados son Pachuca y León, parte de Grupo Pachuca; Santos Laguna y Atlas, parte de Grupo Orlegi; y Puebla y Mazatlán, de Grupo Salinas. Sin embargo, Arriola aseguró que la fecha límite para eliminar la multipropiedad en el futbol mexicano es 2026. Es decir, para el inicio del Clausura 2027 no deberían existir dueños con más de un club dentro de la competición.

En específico, sobre los rojinegros, el presidente de la Liga MX reveló que existe "un proceso regulado de venta del club Atlas", tal y como lo anunció Grupo Orlegi a través de un comunicado oficial emitido el pasado 15 de julio. Sin embargo, a pregunta expresa de Faitelson sobre si la venta está por concretarse, Arriola pidió no adelantarse y señaló la fecha límite ya mencionada.

Así mismo, sin indicar cuál o cuáles de los clubes están involucrados, Arriola develó que actualmente hay operaciones dándose de inversionistas extranjeros por lo que podrían haber novedades en diciembre. Mientras tanto reveló que los clubes señalados serán vendido y puede que por buenos montos, pues señaló que hay mucho interés en la Liga MX.

