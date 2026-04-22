Lamine Yamal, baja indeterminada del Barcelona

El joven astro del Barcelona, Lamine Yamal se lesionó en el peor momento ; a menos de dos meses para la Copa del Mundo. El futbolista español marcó por la vía del penal el único gol del partido contra el Celta de Vigo por la jornada 33 de LaLiga, no obstante, fue un cobro por demás costoso.

En cuanto marcó al minuto 40, levantó la mano derecha haciendo una señal al banquillo y se echó al césped mientras era rodeado por sus compañeros y la confusión empezaba a reinar en las gradas a la vez que era atendido. Los primeros reportes apuntan a una lesión muscular en los isquiotibiales, a falta de mayores pruebas médicas y la confirmación del club del tipo y gravedad de la lesión del número 10.

El regreso de Yamal dependerá de eso, pero casi ningún escenario es favorable para el Barça, a menos de que todo quede en un ligero susto, que es poco probable si no pudo terminar el partido y salió con dificultad de la cancha. Un simple tirón lo pondría casi un mes fuera, dejándolo fuera del Clásico . En caso de una rotura parcial o total, le estaría diciendo adiós al Mundial y España perdería a una de sus mejores armas para la justa.

Restan seis jornadas en el torneo español que todavía lideran los catalanes por nueve puntos sobre el Real Madrid, en los que además del partido crucial contra los blancos, tienen en el calendario al Getafe y Betis, rivales en las primeras posiciones que pueden poner en mayor peligro la temporada del Barcelona.

SV