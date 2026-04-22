Nuevo propietario de Atlas ya tiene fecha para ser presentado ante dueños de la Liga MX

El rumbo del futbol mexicano y del Atlas toma un giro definitivo. Si te preguntas cómo afectarán estas decisiones al equipo, la inminente asamblea de propietarios de este jueves promete revelar al nuevo dueño rojinegro.

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De acuerdo con la información revelada por el reconocido periodista David Medrano Félix a través de su cuenta oficial de X, la Liga MX ha convocado a una reunión crucial. Esta Junta de Dueños, programada para este jueves 23 de abril, tiene en su agenda temas de vital importancia, como la fecha de cuando el nuevo propietario del Atlas será presentado de manera oficial.

La nueva cara en la directiva del Atlas

El punto que más expectativas genera, especialmente para la fiel afición del Atlas, es la presentación oficial del empresario José Miguel Bejos. El directivo será introducido formalmente ante la asamblea como el nuevo comprador del Atlas.

La llegada de un nuevo inversionista a las filas rojinegras representa un movimiento estratégico que reconfigura el mapa de poder y las finanzas dentro del futbol mexicano.

Esta transición en la cúpula del equipo tapatío no solo interesa a nivel local, sino que impacta directamente en la estructura económica de toda la competición. La aprobación unánime o mayoritaria de los dueños es el paso protocolario y definitivo que exige el reglamento para formalizar cualquier cambio de propietario en la Primera División de México.

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Puntos clave de la asamblea de propietarios

Para comprender a fondo la magnitud de las decisiones que se tomarán en esta reunión cumbre de la Liga MX, es fundamental repasar los acuerdos principales que cambiarán el panorama del torneo. La transparencia en estos procesos es vital para mantener la confianza de los millones de seguidores que consumen el producto jornada tras jornada.

En resumen, los aficionados al deporte deben estar sumamente atentos a esta lista de puntos clave sobre las resoluciones definitivas de la liga:

La cita directiva: Celebración de la asamblea de dueños este jueves 23 de abril.

El cambio de mando: Presentación oficial de José Miguel Bejos como nuevo dueño del Atlas.

El silbatazo inicial: Confirmación del 16 de julio para arrancar el próximo torneo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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