La etapa nómada de Cruz Azul parece estar llegando a su fin. La Liga MX emitió un comunicado oficial este miércoles en el que autoriza a la institución cementera disputar su partido de la Jornada 17 ante Necaxa en la cancha del Estadio Azteca, el próximo domingo 26 de abril a las 19:00 horas. Tras acreditar los requisitos del Artículo 40 del Reglamento de Competencia, "La Máquina" recibió luz verde para reencontrarse con el Coloso de Santa Úrsula.

Este movimiento representa un respiro para la afición y el plantel, quienes han vivido un auténtico peregrinaje en los últimos dos años. Desde que el América "hizo a un lado" al club para priorizar sus propios intereses y las remodelaciones del inmueble para la Copa del Mundo 2026, Cruz Azul tuvo que buscar refugio en diversas sedes. El balance de esta itinerancia es notable: disputaron 22 partidos en el Estadio Ciudad de los Deportes durante 2024, 19 encuentros en Ciudad Universitaria entre 2025 y 2026, y un total de 9 juegos como locales administrativos en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El regreso al Estadio Azteca es histórico por el tiempo transcurrido. La última vez que Cruz Azul jugó un partido oficial de Liga MX como local en Santa Úrsula fue el 2 de marzo de 2024, durante la Jornada 10 del Clausura 2024. En aquella ocasión, los celestes vencieron contundentemente 3-0 al Guadalajara. Desde ese triunfo ante Chivas, han pasado más de dos años y cuatro torneos completos en los que el equipo tuvo que adoptar estadios ajenos.

Con esta decisión, la directiva busca que el equipo cierre la fase regular del Clausura 2026 con la estabilidad que solo brinda el hogar. Para muchos, este regreso ante los Rayos del Necaxa no es solo un cambio de sede reglamentario, sino el primer paso para terminar con la incertidumbre geográfica y devolverle a Cruz Azul su identidad en el estadio donde ha escrito sus páginas más gloriosas.

Comunicado de la Liga MX

En un texto que se difundió en las redes sociales de la Liga MX, se informó que: "El Club Cruz Azul presentó solicitud para disputar su partido correspondiente a la Jornada 17 del Torneo Clausura 2026 ante el Necaxa en el Estadio Azteca el próximo domingo 26 de abril a las 19:00 horas.

Tras la revisión de la documentación y al acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 40 del Reglamento de Competencia, relativo al cambio de estadio, la Liga MX autoriza dicha solicitud".

Los juegos de Cruz Azul en sus últimas "casas"

Clausura 2026

7 juegos en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Apertura 2025

10 juegos en Ciudad Universitaria en CDMX

1 juego en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Clausura 2025

9 juegos en Ciudad Universitaria en CDMX

1 juego en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

Apertura 2024

11 juegos en Ciudad de los Deportes

Clausura 2024

11 juegos en Ciudad de los Deportes

1 juego en el Estadio Azteca

(Jornada 10 ante Guadalajara, el 2 de marzo de 2024. Ganó Cruz Azul 3-0 a Chivas)

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