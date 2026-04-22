El gigante del streaming Netflix sorprendió este miércoles 22 de abril con el lanzamiento oficial del primer tráiler de su nueva producción cinematográfica. Se trata de "México 86", una cinta que promete revelar los entresijos y las negociaciones políticas que permitieron a nuestro país albergar la histórica Copa Mundial de la FIFA.

De acuerdo con dos publicaciones realizadas en X (antes Twitter) por la cuenta oficial @NetflixLAT, la plataforma confirmó los detalles más esperados por los aficionados al cine y al deporte.

Según la información, la película llegará a las pantallas el próximo 5 de junio, marcando el inicio del verano con una historia llena de intriga institucional.

¿De qué trata "México 86" y quiénes forman parte del reparto?

La trama principal de "México 86" se centra en la figura de Martín de la Torre, interpretado por el actor mexicano Diego Luna.

En el filme, este personaje resulta ser una pieza fundamental en la organización del torneo, enfrentando el reto de asegurar la sede para México.

X / @NetflixLAT

Cabe recordar que, en primera instancia, la FIFA había designado a Colombia como el país anfitrión, pero diversas complicaciones obligaron a cambiar el rumbo del evento.

La película narra precisamente las intensas tensiones y los obstáculos que se vivieron para lograr que el campeonato se realizara en territorio nacional.

Junto a Diego Luna, la producción cuenta con un reparto que incluye a Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Diana Sedano y Davor Tonnie.

La dirección está a cargo del cineasta Gabriel Ripstein, quien además coescribió el guion en colaboración con el escritor Daniel Krauze.

El antecedente histórico: De 'Futbol México 70' a la nueva apuesta

Esta nueva cinta de Netflix no es el primer esfuerzo cinematográfico por retratar la organización de un Mundial de la FIFA en nuestro país.

El antecedente más directo nos remonta a la primera vez que México fue anfitrión. En aquella ocasión, el director mexicano Alberto Isaac fue fichado por la máxima autoridad del futbol.

Su misión fue dirigir la película oficial de aquel torneo, lo que dio como resultado la aclamada cinta "Futbol México 70".

A diferencia del drama burocrático que propone Gabriel Ripstein, la obra de Isaac mezcló el formato documental con la ficción de una manera muy particular.

Aquella película narró la justa deportiva a través de los ojos de un niño que escapa de su casa para asistir a los estadios mundialistas.

Además, la cinta de 1970 mostró una crónica inolvidable de los partidos más importantes que finalmente coronaron como campeona a la Selección de Brasil.

Ahora, con "México 86", el público podrá descubrir la otra cara de la moneda: los secretos de escritorio que hicieron posible el segundo campeonato mundial en territorio mexicano.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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