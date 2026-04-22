La crisis de resultados en La Noria finalmente alcanzó el punto de no retorno. Este miércoles, tras una jornada de intensas reuniones en las oficinas corporativas de Cruz Azul, la directiva y la dirección deportiva liderada por Iván Alonso habrían acordado el cese de Nicolás Larcamón como director técnico del primer equipo.

El equipo se queda en la cuarta posición con 30 puntos y cerrará la fase regular ante Necaxa en el Estadio Azteca este domingo 26 de abril .

La paciencia de la cúpula cementera se agotó tras el empate 1-1 frente a Querétaro en el Estadio Corregidora el pasado martes. Aunque el resultado sumó un punto, la forma en que el equipo se desdibujó en la cancha fue el reflejo de una racha alarmante: La Máquina acumula nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria. Esta inercia negativa no solo se limitó a la Liga MX, sino que incluyó la dolorosa eliminación en la Concacaf Champions Cup, donde el conjunto celeste sucumbió ante el LAFC con un 4-1 global.

A pesar de que Cruz Azul tiene su pase asegurado a la Liguilla del Clausura 2026, la estadística es implacable: el equipo ha ido de más a menos. Bajo la gestión de Larcamón, se perdieron la identidad y el funcionamiento que ilusionaron a la afición al inicio del proyecto. Nicolás Larcamón se marcharía tras haber dirigido 47 partidos, con un balance de 24 victorias, 16 empates y siete derrotas . No obstante, el desplome en el cierre del torneo y el clamor de una afición que pedía su destitución hicieron insostenible su continuidad.

Ante la urgencia de recuperar el rumbo de cara a la Fiesta Grande, la institución anunciaría que Joel Huiqui asumirá el cargo de director técnico interino. El exdefensor y referente del club tendrá la responsabilidad de dirigir el cierre de la fase regular y toda la fase final. Huiqui llega con la misión de sacudir el vestidor y devolverle la solidez defensiva a un grupo que, aunque clasificado, entra en la etapa más importante del año sumido en una crisis de confianza.

El debut del interinato será crucial para determinar si Cruz Azul aún puede aspirar al título o si la caída libre continuará en la postemporada .

SV