El domingo 29 de marzo de 2026 cierra el fin de semana y el último del mes de marzo con una agenda variada de futbol, incluyendo actividad en competencias sudamericanas y partidos amistosos internacionales.

Entre los encuentros más destacados del día aparecen duelos como Colombia vs Francia, además del clásico tapatío amistoso entre Atlas y Chivas, que se jugará en Estados Unidos.

Para revisar todos los encuentros, te compartimos el calendario completo de partidos de este domingo 29 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.

Partidos HOY domingo 29 de marzo de 2026 - Liga Expansión MX EN VIVO

Mineros Zacatecas vs CD Tapatío | 18:00 | AYM Sports |

Partidos HOY domingo 29 de marzo de 2026 - Liga MX Femenil EN VIVO

Querétaro vs Juárez | 18:00 | FOX One, Tubi |

Xolos vs Chivas | 20:06 | FOX One, Tubi |

Partidos HOY domingo 29 de marzo de 2026 - Amistoso EN VIVO

Colombia vs Francia | 14:00 | Claro Sports, Clarosports.com, Claro Sports YouTube |

Atlas vs Chivas | 19:00 | TUDN |

Partidos HOY domingo 29 de marzo de 2026 - Copa Argentina EN VIVO

Huracán vs Olimpo | 16:00 | TyC Sports Internacional |

Newell's Old Boys vs Acassuso | 18:15 | TyC Sports Internacional |

Partidos HOY domingo 29 de marzo de 2026 - FIFA Series EN VIVO

Cabo Verde vs Finlandia | 22:00 | DAZN |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día, con cobertura en tiempo real y el seguimiento puntual de cada encuentro. Durante el día, encontrarás actualizaciones con lo más relevante de cada torneo que se sigue aquí en México, así como reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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