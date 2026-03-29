El domingo 29 de marzo de 2026 cierra el fin de semana y el último del mes de marzo con una agenda variada de futbol, incluyendo actividad en competencias sudamericanas y partidos amistosos internacionales.Entre los encuentros más destacados del día aparecen duelos como Colombia vs Francia, además del clásico tapatío amistoso entre Atlas y Chivas, que se jugará en Estados Unidos.Para revisar todos los encuentros, te compartimos el calendario completo de partidos de este domingo 29 de marzo de 2026, con horarios y canales donde se podrán ver EN VIVO.Consulta EL INFORMADOR para mantenerte al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día, con cobertura en tiempo real y el seguimiento puntual de cada encuentro. Durante el día, encontrarás actualizaciones con lo más relevante de cada torneo que se sigue aquí en México, así como reacciones, estadísticas y el contexto necesario para entender el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF