Chivas Femenil deja escapar el triunfo ante Tijuana con gol agónico de último minuto

En un duelo que parecía definido, el desenlace tuvo tintes de película. Tijuana rescató un empate dramático en los últimos instantes del encuentro, arrebatándole a Chivas una victoria que ya saboreaba. Con un cierre lleno de intensidad, el conjunto fronterizo encontró recompensa a su insistencia y dejó sin premio a las rojiblancas tras igualar 1-1 en la frontera , en un partido de pocas oportunidades, pero con emociones concentradas en el desenlace.

Durante la primera mitad, ambos equipos protagonizaron un juego trabado, con escasa claridad en el último tercio del campo. Tijuana apostó por una presión alta constante, intentando incomodar la salida de balón de Guadalajara y generar errores que pudieran traducirse en peligro. Por su parte, Chivas buscó hacer daño principalmente con disparos de media y larga distancia, sin lograr inquietar de manera contundente a la guardameta rival.

Las opciones claras fueron prácticamente inexistentes en los primeros 45 minutos , reflejo de dos escuadras bien ordenadas en defensa, pero con dificultades para construir jugadas ofensivas de peso. El empate sin goles al descanso hacía justicia a lo mostrado en el terreno de juego.

Para la segunda mitad, el encuentro comenzó a abrirse ligeramente, y fue Chivas quien logró dar el primer golpe. La juvenil Mia Urbano, de apenas 17 años, se convirtió en la protagonista al marcar el tanto que rompió el cero. Tras un centro enviado desde el sector derecho, la atacante apareció dentro del área y, aprovechando una marca defensiva poco firme, conectó un sólido remate de cabeza que terminó en el fondo de las redes.

El gol no solo significó la ventaja momentánea para Guadalajara, sino también el primero en la carrera de Urbano en la máxima categoría . Su ingreso al terreno de juego, pensado inicialmente para cumplir con la regla de menores, terminó por ser determinante en el desarrollo del partido.

Con la ventaja en el marcador, Chivas intentó administrar el ritmo del juego y mantener el control ante un Tijuana que, obligado por la desventaja, adelantó líneas y aumentó la intensidad en busca del empate. El conjunto local comenzó a generar mayor presencia en campo rival, insistiendo principalmente a través de jugadas a balón parado y centros al área.

Cuando el reloj se acercaba a su fin y el triunfo rojiblanco parecía inminente, Tijuana encontró la recompensa a su esfuerzo. Ya en tiempo agregado, una jugada a balón parado cambió el destino del encuentro. Jazmín Enrigue se elevó dentro del área y, con un remate de cabeza potente y bien colocado, venció a Blanca Félix para decretar el 1-1 definitivo.

El gol desató la euforia en el conjunto local, que celebró el empate como una auténtica victoria , no solo por el momento en que llegó, sino por la manera en que logró arrebatarle el triunfo a Chivas en el último suspiro del partido.

SV