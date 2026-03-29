Chivas vence al Atlas y se queda con el Clásico en Los Ángeles

La ciudad de Los Ángeles se tiñó de los colores de Jalisco este domingo para una edición más del Clásico Tapatío. El BMO Stadium lució un lleno impresionante, confirmando que la pasión por el futbol de nuestra región no conoce fronteras. En un duelo marcado por las ausencias de seleccionados nacionales debido a la Fecha FIFA previa al Mundial 2026, Chivas volvió a demostrar su hegemonía actual al derrotar 1-0 a los Rojinegros del Atlas .

Desde el silbatazo inicial, las propuestas fueron contrastantes. El técnico del Rebaño, Gabriel Milito, consciente de la carga de trabajo y priorizando la salud de su plantel de cara a la Liguilla, mandó a la cancha un once plagado de suplentes y jóvenes canteranos. El objetivo era claro: dar rodaje a quienes serán el soporte del equipo en la fase final ante la ausencia de los seleccionados mundialistas. Por el contrario, Atlas apostó por una alineación estelar, presentando a su cuadro más fuerte, con la única excepción obligada en la portería, donde Antonio Sánchez tomó el lugar del colombiano Camilo Vargas.

El único gol del encuentro llegó al minuto 58 por conducto de Ángel Sepúlveda, quien aprovechó un descuido en la zaga rojinegra para mandar el balón al fondo de las redes mediante un remate de cabeza y desatar la euforia en las gradas californianas.

En el segundo tiempo, la intensidad disminuyó drásticamente ; ambos estrategas realizaron múltiples modificaciones que terminaron por desdibujar el sistema táctico del partido, convirtiéndolo en un trámite donde las opciones de peligro escasearon.

Con este resultado, Chivas mantiene el orgullo intacto y llega con el ánimo a tope para el cierre del torneo local, mientras que Atlas deberá ajustar piezas tras no poder imponer su cuadro titular ante un rival alternativo del acérrimo enemigo.

SV