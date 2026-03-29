El delantero de raíces jamaicanas, Bailey Cadamarteri, atraviesa uno de los momentos más importantes de su joven carrera. Su reciente gol frente a Nueva Caledonia no solo confirmó su gran estado de forma, sino que también lo colocó en el radar de la afición mexicana , que ha comenzado a seguir de cerca su desempeño, en parte por el curioso vínculo que lo conecta con la Liga MX.

Pese a haber nacido en Leeds, Inglaterra, Cadamarteri decidió desde etapas tempranas representar a la Selección de Jamaica, honrando su ascendencia italiana, irlandesa y jamaicana. Hijo del exfutbolista Danny Cadamarteri, quien militó en la Premier League, el atacante optó por defender los colores de la isla caribeña, impulsado por su herencia familiar. Hoy, esa decisión lo tiene al borde de escribir una página histórica para su selección.

Actualmente, el delantero se encuentra a solo 90 minutos de lograr que Jamaica regrese a una Copa del Mundo, algo que no ocurre desde Francia 1998 . Este escenario coloca a Cadamarteri en un contexto soñado, con la posibilidad de convertirse en una de las figuras clave de su generación.

Durante el enfrentamiento ante Nueva Caledonia, el atacante firmó el gol en la semifinal del repechaje mundialista, uno de los más significativos de su carrera por el peso histórico que representa para su país. Tras el encuentro, el propio jugador reconoció la magnitud del momento: “Definitivamente está entre los más importantes. Cada partido cuenta, pero este sin duda tiene un valor especial. Tenemos un boleto a la final y esperamos rendir ante Congo para alcanzar la Copa del Mundo”.

Este tanto no solo marcó un hito personal, sino que también despertó el interés de la afición mexicana, particularmente en Guadalajara, donde comenzó a crecer la curiosidad por conocer más sobre este delantero. Más allá de su rendimiento en la cancha, Cadamarteri cuenta con una conexión indirecta con el futbol mexicano a través del Wrexham, su club actual, y el Necaxa .

La relación entre el Wrexham y el Necaxa no responde a un mismo dueño absoluto, pero sí refleja las nuevas dinámicas del futbol global. El club galés ha ganado notoriedad internacional gracias a la gestión de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, quienes no solo adquirieron la institución, sino que la convirtieron en un fenómeno mediático y deportivo, potenciando su crecimiento dentro y fuera del terreno de juego.

En 2024, ambos empresarios ampliaron su visión internacional al convertirse en inversionistas minoritarios de Necaxa, integrándose a un grupo de socios enfocados en fortalecer el posicionamiento del club mexicano. Aunque esta participación no implica una fusión ni un control total, sí establece un puente interesante entre dos realidades futbolísticas distintas.

Así, la conexión entre Wrexham y Necaxa refleja cómo el futbol actual evoluciona hacia una estructura cada vez más globalizada , donde las alianzas estratégicas generan nuevas oportunidades. En este contexto, Bailey Cadamarteri emerge no solo como una figura en ascenso para Jamaica, sino también como un inesperado punto de conexión entre dos mundos futbolísticos que, aunque lejanos geográficamente, hoy comparten algo en común.

SV