Investigan muerte de aficionado en Estadio Banorte previo al México vs Portugal

La muerte de un aficionado dentro del Estadio Banorte ocurrida la noche del sábado 28 de marzo antes del inicio del partido amistoso entre México y Portugal es investigada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

Mediante un comunicado, la institución indicó que se realiza el protocolo de necropsia de ley, a fin de establecer con certeza la causa de la muerte, así como las condiciones físicas de la persona al momento de la caída.

Aficionado habría perdido la vida al intentar bajar entre niveles del estadio

El partido, que marcó la reapertura del Estadio Azteca, que será sede del Mundial que arranca el próximo 11 de junio, se vio empañado por el incidente en el que una persona intentó descender entre niveles externos del estadio, resultando en su caída.

El deceso fue informado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México:

“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero perdió la vida” , anunció la Secretaría en su cuenta de ‘X’.

Autoridades revisan cámaras y testimonios para esclarecer la caída

La Fiscalía General de Justicia de la capital del país indicó que "desde el primer momento personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación acudió al sitio para iniciar las diligencias correspondientes. Se llevó a cabo el aseguramiento de la zona, la fijación del lugar de los hechos y el levantamiento de indicios por parte de peritos especializados en criminalística, fotografía y medicina forense", indicó.

La FGJ-CDMX afirmó que se realizan trabajos de análisis de cámaras de videovigilancia del estadio y sus accesos, así como la recopilación de testimonios de personas que se encontraban en el lugar, con el objetivo de reconstruir de manera precisa la mecánica de los hechos y deslindar posibles responsabilidades.

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MB

