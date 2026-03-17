Este 17 de marzo cuatro equipos del certamen de la UEFA Champions League 2026 se definirán por sus lugares en la Fase de Cuartos de Final. Los rivales encenderán la emoción del mundo del balompié a las 11:45 horas de este martes con el encuentro entre Sporting CP y Bodo/Glimt .

Te diremos a qué hora y dónde ver EN VIVO los enfrentamientos de esta primera jornada de duelos explosivos. ¿ Quién se quedará en el camino por la Copa de la UEFA ?

Sporting CP vs Bodo/Glimt

Bodo/Glimt ha sido la revelación este año de la Champions League y ahora está a un partido de ser parte de los mejores ocho clubes de Europa en su primera aparición en la liga. Tienen contra la pared al Sporting de Lisboa y podrían lograr la clasificación en Portugal si los Leones no remontan el 3-0 que marcaron los noruegos en el juego de Ida.

La confianza de Kjetil Knutsen en el plantel está a tope para cerrar la eliminatoria. Los resultados este año acompañan esa ilusión, lo que coloca al Sporting de Lisboa en posición de peligro. Por lo tanto, está obligado a sacar la casta y la experiencia de un equipo con más recorrido en la Champions League, si es que quiere sobrevivir .

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Arsenal vs Leverkusen

A pesar de las diferentes posiciones en sus respectivas ligas y los momentos que atraviesan, es el único partido en el que llegan con el marcador empatado, tras el 1-1 en Alemania.

Los Gunners, que vienen de superar al Everton y respiran con calma en la cima de la Premier, se posicionan como favoritos en casa , a pesar de que los Aspirinas demostraron el daño que pueden hacer, complicando a los de Mikel Arteta al grado de que el gol inglés cayó hasta los últimos minutos y tras un penal que generó polémica.

El factor de la localía inclina la balanza hacia el Arsenal, que no ha perdido en casa en toda la temporada: ganó los cuatro compromisos de Fase de Liga en casa y en el historial de partidos continentales, solo tiene una derrota en los últimos 22 partidos en su territorio.

Bayer, por su parte, debe repetir el partido casi perfecto que armaron contra los londinenses, con orden táctico y evitando, en la medida de lo posible, los tiros de esquina y jugadas a balón parado.

Manchester City vs Real Madrid

En la Ida, Real Madrid goleó en casa 3-0 al Manchester City. Ahora, en la Vuelta de los Octavos de Final, los Citizens tendrán que recurrir a una remontada épica si no quieren decir adiós a la competencia.

En el lado merengue, las buenas noticias acompañaron al equipo , ya que Kylian Mbappé y Jude Bellingham participaron en el entrenamiento en el Etihad Stadium y podrían recibir minutos en la eliminatoria, además de que recuperaron a David Alaba y Álvaro Carreras, mientras siguen de baja Dani Ceballos, Eder Militao, Ferland Mendy y Raúl Asencio.

El Madrid viene de dos goleadas, ante el City y Elche en liga, y la racha ya es de tres victorias al hilo. Además, han ganado 13 de sus últimos 15 partidos en esta instancia dentro de la Liga de Campeones, por lo que sumado al marcador a favor, Manchester City necesitará de un partido perfecto para sobrevivir.

La presión no es poca para los de Pep Guardiola, pues tratarán de eliminar a los blancos por primera vez desde la Semifinal en 2023... es su última oportunidad.

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Chelsea vs PSG

Paris Saint-Germain, el vigente monarca de Europa, hizo la mitad del trabajo en el Parque de los Príncipes goleando 5-2 al Chelsea, con goles en los minutos finales que les dieron un margen para trabajar la vuelta en Stamford Bridge con más tranquilidad.

A pesar de la considerable ventaja, el marcador que necesita el Chelsea para seguir con vida no es un escenario imposible, ya que en la final del Mundial de Clubes el verano pasado triunfaron 3-0, resultado que, en estos Octavos de Final de la Champions League, forzaría el alargue en Londres.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los Octavos de Final de Vuelta de la Champions League?

Sporting CP vs Bodo/Glimt

Hora: 11:45

Sede: Estadio Jose Alvalade

Transmisión: HBO MAX, TNT y TNT Sports

Arsenal vs Leverkusen

Hora: 14:00

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: FOX One y FOX

Manchester City vs Real Madrid

Hora: 14:00

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: HBO MAX, TNT y TNT Sports

Chelsea vs PSG

Hora: 14:00

Sede: Stamford Bridge

Transmisión: HBO MAX

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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