Dónde ver EN VIVO Estados Unidos vs Venezuela por la final del Clásico Mundial de Beisbol 2026

Venezuela acabó con el encanto de Cenicienta de Italia al ganar la semifinal por marcador de 4-2 y avanzó a la final del Clásico Mundial de Beisbol, donde se enfrentará a Estados Unidos.

Ronald Acuña Jr., Maikel García y Luis Arráez conectaron sencillos productores de carrera con dos outs en un rally de tres anotaciones en la séptima entrada que dieron la vuelta al juego, que hasta entonces estaba 2-1 en favor de los italianos.

El equipo europeo había tomado la ventaja en la segunda entrada gracias a una base por bolas y un elevado de sacrificio de Dante Nori. La primera carrera de Venezuela llegó en la cuarta entrada por jonrón de Keider Montero ante Aaron Nola.

Los venezolanos se enfrentarán a Estados Unidos, que consiguió su pase a la final el domingo tras vencer a República Dominicana en lo que para muchos fue una final adelantada.

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Los estadounidenses sufrieron una derrota ante Italia en la fase de grupos que los puso en riesgo de eliminación, pero lograron cumplir con los pronósticos y llegar al juego por el campeonato como favoritos.

En su tercera final consecutiva, Estados Unidos buscará su segundo título mundial, tras el conseguido en 2017 con una paliza de 8-0 sobre Puerto Rico, luego de haber caído en 2023 ante Japón por marcador de 3-2.

Para Venezuela, se trata de su primera final y, independientemente del resultado, esta ya es su mejor participación en el Clásico Mundial de Beisbol. Hasta ahora, su actuación más destacada había sido en 2009, cuando terminó en tercer lugar.

Se espera que Eduardo Rodríguez sea el pitcher abridor de Venezuela, mientras que por Estados Unidos subiría a la lomita Nolan McLean.

¿Dónde ver Venezuela vs Estados Unidos?

Día: Martes 17 de marzo

Hora: 18:00 horas (centro de México)

Canal: ESPN, Disney+, ViX+

